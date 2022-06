Enrica Macci e Serena Ursillo le due donne morte dell'incidente sulla A1: riconosciute dai tesserini della Fipav

Enrica Macci e Serena Ursillo, 49 e 37 anni, avrebbero dovuto raggiungere la Toscana per un corso per allenatori di pallavolo che si sarebbe dovuto tenere a Chianciano, quando un tir le ha tamponate scaraventandole contro un altro mezzo pesante schiacciandole mortalmente all'interno della loro Fiat Panda.

E' successo venerdì 17 giugno, nel primo pomeriggio, quando Enrica e Serena hanno trovato la morte sull'Autostrada del Sole, tra Fabro e Chiusi, vittime di un maxi tamponamento a catena che ha tenuto impegnata fino a tarda sera una imponente task force di soccorritori. Sette pattuglie della Polizia Stradale – sul posto sia il comandante della sottosezione di Orvieto, Stefano Spagnoli, che la dirigente della Stradale di Terni, Luciana Giorgi – numerose ambulanze da Orvieto, Fabro e Città della Pieve, e oltre venti squadre dei Vigili del Fuoco di Orvieto, Siena e Perugia che hanno lavorato ininterrottamente per estrarre dalle lamiere – tre autotreni e cinque autovetture i mezzi coinvolti - i corpi delle vittime e dei tanti feriti, otto, di cui due ancora in gravi condizioni si trovano a Siena. I corpi delle due ragazze sono stati estratti dalle lamiere ormai senza vita; la loro identificazione è avvenuta grazie ai tesserini della federazione italiana pallavolo.

Enrica Macci, originaria di Tivoli, ma residente a Montefranco, era una psicologa dello sport e ex giocatrice di pallavolo, Serena Ursillo, di Sant'Angelo Romano ma residente a Amelia, univa invece la passione per il volley a quella per la musica.