Lunedì 22 Agosto 2022, 10:08

TERNI Attività commerciali ed esercizi pubblici ternani alle prese con il caro bollette e questo è solo all'inizio. Gli avvisi recapitati in questo mese, relativi ai consumi di luglio, sono solo un assaggio degli aumenti che continueranno ad arrivare nei prossimi mesi. Ne sono consapevoli le associazioni di categoria come Confesercenti, che in questi giorni ha lanciato il grido d'allarme, e gli stessi operatori economici che prevedono un autunno caldo dal punto di vista delle spese e dei consumi energetici. Tra i casi più eclatanti a Terni c'è quello della storica macelleria Pucci di via Piave. Appena terminato il lungo e impegnativo intervento di ristrutturazione, si è vista recapitare una bolletta dell'energia elettrica da oltre 12mila euro contro i poco più di 2mila dello stesso periodo dell'anno scorso. «Rispetto a luglio 2021 rivela Andrea Pucci, il titolare abbiamo consumato 7.000 kilowattora in più. Con il caldo anomalo di stagione, quest'anno infatti abbiamo usato di più le celle frigorifere. Considerando poi gli aumenti del costo dell'energia, mi ero preparato a ricevere una bolletta doppia, intorno ai 4.000 euro. E' arrivata invece questa da 12.000 euro che è una mostruosità». Conti alla mano, il titolare dimostra che il kilowattora medio lordo è passato da 0,17 euro del 2021 a 0,62 euro del 2022. Come altri esercenti in questa situazione, si trova ora a dover far fronte a questo pagamento in un periodo difficile in cui, tra l'altro, ha fatto fronte a un importante investimento. «La bolletta da 12mila euro è solo la ciliegina sul percorso a ostacoli che ha accompagnato la ristrutturazione del nostro esercizio. Un percorso che ho definito la traversata nel deserto prosegue Andrea Pucci il progetto, infatti, ha incontrato una serie di inconvenienti: blocco dei lavori, ritardi, e poi il Covid. Piano piano è stato affrontato tutto e così si affronterà anche questa. Ma il problema, guardando in prospettiva, non è questa bolletta». Pucci ricorda che gli analisti prevedono ulteriori peggioramenti a ottobre. «In questa settimana prosegue - andrò a parlare con il mio gestore, che tra l'altro a inizio anno ha applicato una modifica unilaterale del contratto, non tanto per questa bolletta ma per ridefinire il tutto. Il problema infatti non è questo pagamento. Se fosse infatti solo uno, in qualche maniera si riuscirebbe a tamponare la situazione. L'amara realtà è, invece, che nei prossimi mesi quella che potrebbe sembrare una bolletta anomala rischia di diventare la regola. Di certo io non riuscirei a reggere 12 mesi di bollette con questi importi». Pucci, però, non si perde d'animo. «Sono consapevole di essere vittima come gli altri di una situazione di malessere generale e questo mi spingere comunque a sperare che alla fine si troverà una soluzione per tutti. Secondo me - conclude - come è stato fatto per il Covid, si potrebbero prevedere dei prestiti agevolati per consentire alle attività di far fronte al caro bollette di quest'anno».