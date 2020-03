TERNI - La richiesta è arrivata nel pomeriggio di ieri. Nel cuore della notta tra sabato e domenica, mentre entrava l'ora legale, sarebbe servita l'aviosuperficie di Terni per un'emergenza sanitaria.

«Hanno deciso di atterrare in AvioTerni perché siamo aperti 24 ore su 24, per il servizio pubblico - dice il presidente di TerniReti, Carlo Befani. Grazie ai nostri magnifici collaboratori, che nel cuore della notte erano lì, sul pezzo, a fare il proprio dovere, con passione e competenza. E noi siamo orgogliosi, in questo momento difficilissimo per tutti, di fare la nostra parte».

