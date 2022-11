Emergenza infortunati, l'Orvietana torna sul mercato. Simone Siciliano nuovo difensore

Simone Siciliano, classe '99, terzino sinistro all’occorrenza anche centrale, è un nuovo giocatore dell'Orvietana Calcio. Ad annunciarlo venerdì 18 novembre direttamente la società tramite il proprio sito web.

Il gruppo a causa dei tanti infortuni si stava sfoltendo ed ecco che la società biancorossa ha trovato il modo di regalare al tecnico Silvano Fiorucci, e al suo staff, un nuovo elemento da aggiungere alla rosa. Simone Siciliano, ex Brindisi, era svincolato; difensore mancino esterno sinistro ma all’occorrenza anche centrale, napoletano di origine ha concluso a Brindisi la sua ultima esperienza: «dopo un infortunio al ginocchio che gli ha precluso parte della scorsa stagione - riferisce una nota del club orvietano - si è già ripreso da tempo ed è pronto ed allenato per ritornare in campo. La sua voglia di tornare in campo e anche di riscattarsi è stata decisiva per l’accordo con l’Orvietana, essendo svincolato infatti è stato possibile tesserarlo subito».

Nella foto: Simone Siciliano con il presidente Roberto Biagioli e il dirigente Matteo Panzetta.