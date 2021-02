Emergenza Covid. A Orvieto gli uffici della Curia chiusi fino al 21 febbraio

Gli uffici della Curia di Orvieto rimarranno chiusi fino al 21 febbraio. Lo ha deciso il vescovo della Diocesi Orvieto-Todi, Monsignor Gualterio Sigismondi, considerati gli ultimi sviluppi della situazione pandemica.

«Il termine del 21 febbraio - riferisce una nota della Diocesi - sarà soggetto all'evoluzione del virus.»

«Non sarà quindi possibile consultare l'Archivio, e chi avesse bisogno di altri servizi da richiedere in Curia - continua la nota - può telefonare al numero 0763 341264. Ci scusiamo con chi aveva già programmato di venire, ma la situazione ha suggerito questa decisione per tutti gli uffici. Per le stesse ragioni, sarà chiuso anche l'Archivio parrocchiale di Sant'Andrea.»



