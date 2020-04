Emergenza covid-19 a Trevi riaperti i termini per i buoni spesa generi alimentari e beni di prima necessità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVI - A Trevi il Comune ha riaperto i termini per nuove domande per i buoni spesa generi alimentari e beni di prima necessità. “Con il precedente bando sono pervenute 122 richieste per un totale di euro 33.950,00 - spiega l’assessore alle politiche sociali Stefania Moccoli -, consegnati a tutti i beneficiari grazie alla disponibilità del gruppo comunale di Protezione civile che ringrazio per tutto il supporto che sta dando alla popolazione in questa emergenza, ma non essendo esaurito il fondo che ci è stato assegnato dal Governo pari a euro 56.881,72 l’Amministrazione comunale ha riaperto i termini con nuova scadenza al 24 Aprile 2020 ore 13". I criteri e le modalità sono sempre gli stessi, poichè I buoni vanno a sostenere tutti quei nuclei familiari, in via prioritaria, che dovessero trovarsi senza alcuna fonte di reddito e in via secondaria con redditi non superiori alle 600,00 euro e accumuli bancari/postali di ammontare differente a seconda del numero dei componenti il nucleo (3.500,00 euro per 1 componente, 6.000,00 euro fino a 4 componenti, 8.000,00 euro da 5 componenti e oltre). Ovviamente il nucleo familiare già assegnatario dei buoni spesa con il precedente bando non può ripresentare domanda. Per conoscere gli esercizi commerciali aderenti e scaricare il modulo di domanda da compilare consultare il sito www.comune.trevi.pg.itLa domanda deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito www.comune.trevi.pg.it e inviata previa sottoscrizione a mezzo posta elettronica all'indirizzo pec: comune.trevi@postacert.umbria.it o all’indirizzo mail: sportello@comune.trevi.pg.it, oppure consegnata presso lo Sportello del Cittadino (su appuntamento allo 0742/332212). Si accede agli uffici del Servizio sociale solo su appuntamento allo 0742 332235 o 0742 332223