Emergenza covid-19, le comuncanze agrarie si mobilitano per sostenere l'ospedale di Foligno

FOLIGNO - Proseguono da parte di enti e associazioni le donazioni all’Ospedale “San Giovanni Battista” di dispositivi di protezione individuale al personale sanitario che è in prima fila per debellare il contagio da Coronavirus. A scendere in campo questa volta è la Confederazione delle Comunanze Agrarie di Foligno composta dai Consigli di Amministrazione di Sant’Eraclio, Cancellara, Pale, Santo Stefano dei Piccioni, Scopoli, Sostino, Verchiano - Roccafranca che ha donato 250 visiere alla dottoressa Cristina Cristofori in rappresentanza dei medici e delle infermiere del nosocomio folignate. I rispettivi 7 presidenti, (Giacomo Committeri, Domenico Metelli, Tonino Formica, Bernardino Pagnotta, Luca Foglietta Giuseppe Bonacucina, Graziano Gubbiotti) in una lettera inviata all’Unità di Crisi Covid 19 del “San Giovanni Battista” hanno accompagnato alla donazione la voglia contribuire alla lotta per contenere il contagio da Coronavirus.