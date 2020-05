Emergenza covid-19, Diva International dona alla Protezione Civile un milione di salviettine igienizzanti per le comunità sociali più a rischio

Ultimo aggiornamento: 17:13

SPELLO Un milione di salviettine igienizzanti donate alla Protezione Civile pronte per essere impiegate per tutte le comunità sociali più a rischio. E’ l’impegno assunto da Diva International Srl. L’azienda nasce a Spello tra la natura incontaminata dell’Umbria, regione ricca di sorgenti e acque termali nel cuore verde d’Italia, tra luoghi che per la loro rara bellezza sono divenuti Patrimonio dell’Umanità protetti dall’Unesco. “E’ questa origine -spiegano dall’azienda - a fornirci valori e principi irrinunciabili. Volontà primaria aziendale è poter contribuire a rendere la vita delle persone ogni giorno un po’ più facile”. Oggi più che mai, in questa situazione di precarietà e paura Diva International si è impegnata in maniera forte e responsabile verso il Paese contribuendo con il proprio aiuto nel donare alla Protezione Civile 1 milione di salviette igienizzanti che verranno impiegate per tutte le comunità sociali più a rischio. “Un gesto – ricordano da Diva International - che ci fa sentire più vicini a tutti gli italiani provati in diverso modo da questo grave problema e ci rende orgogliosi di appartenere ad un grande popolo accomunato dal sostegno reciproco. Ringraziamo altresì tutti coloro che a livello aziendale rendono ogni giorno possibile il nostro lavoro anche aiutando quanti si trovano nell’attuale difficoltà. Avanti Italia!”