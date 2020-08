Coronavirus, a Perugia "riapre" la Rianimazione. Ma in tanti fuori pericolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tornano pazienti in Rianimazione a causa del coronavirus. Sono due le persone, una a Perugia, per cui si è reso necessario il ricovero in Terapia intensiva. Quattro nuovi casi di coronavirus, 1.563 totali, sono stati accertati nell'ultimo giorno in Umbria dove vengono registrati anche tre nuovi guariti, 1.383.Arrivano quindi a cento gli attualmente positivi (più uno) secondo quanto riporta il sito della Regione. Segnalato, come detto, anche un nuovo ricoverato all'ospedale di Perugia dove torna a esserci anche un posto occupato in rianimazione (nessuno fino a ieri). Sono complessivamente 11 i pazienti con il Covid nelle strutture sanitarie umbre. Stabili a 80 i morti.Il dashboard della Regione segnala anche come nelle ultime 24 ore siano oltre 300 le persone finite in isolsmento, dal quale ne sono uscite nello stesso lasso di tempo oltre duecento.Eseguiti 1.394 tamponi nelle ultime 24 ore, 136.524 in tutto.