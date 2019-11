© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - I numeri raccontano come ci sia ancora tanto bisogno di prevenzione: da inizio anno in Umbria si contano 35 nuovi casi di Aids, con una incidenza alta rispetto alla media nazionale. Per questo, Federfarma Umbria e Anlaids Umbria onlus, in occasione della Giornata mondiale per la lotta all'aids, il primo dicembre, fanno trovare profilattici omaggio e materiale informativo nelle farmacie.In Umbria nel 2019, come detto, fino a tutto il 20 novembre, sono stati riscontrati a Perugia 26 casi di nuova infezione da Hiv ed a Terni 9 per un totale di 35. Tali dati - è detto in una nota di Federfarma - segnano una diminuzione rispetto al passato, ma l'incidenza dei nuovi casi è di 6,7 per 100 mila residenti; quindi l'Umbria va considerata come una regione ad endemia medio-alta, superiore ad esempio a Lombardia (6) e Toscana (6,3).«Occorre mantenere alta la guardia e lavorare bene, implementando la prevenzione e soprattutto promuovendo l'esecuzione del test», è il commento dell'infettivologo Claudio Sfara presidente di Anlaids Umbria. «Le farmacie della nostra regione sono sempre in prima linea in tema di prevenzione - commenta il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani -, contribuendo alle necessarie campagne informative. Siamo attivi proprio per favorire la conoscenza di tematiche particolarmente importanti, in questo caso il contagio da virus HIV. Proprio per questo resta fondamentale implementare la prevenzione primaria, attraverso interventi informativi rivolti alla popolazione mirati a non sottovalutare la percezione del rischio di infezione».