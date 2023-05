Lunedì 15 Maggio 2023, 08:36

Esserci, nonostante tutto. Nonostante lo spopolamento e l'ormai diffusa disaffezione al voto avessero fatto temere un astensionismo da record. A due mesi o poco più dal terremoto, Pierantonio ha risposto “presente”, ha dato ancora una volta una straordinaria prova di vitalità e di compattezza. Un afflusso continuo, ordinato e composto al Cva, scelto per allestimento del seggio dopo la dichiarazione di inagibilità della scuola. Ieri alle 19 la percentuale dei votanti che avevano depositato la scheda nell'urna sfiorava il 54 per cento. La più alta del comune, visto che Umbertide era al intorno al 48 e la provincia di Perugia poco sopra il 40. Una dimostrazione di resilienza che meraviglia solo chi non conosce la “tigna” dei pierantoniesi. Non ha rinunciato nemmeno Rolando Tognellini, un personaggio in paese non solo perché è stato a lungo presidente dell'Avis Umbertide. A 92 anni, uscito dall'ospedale appena martedì, ha mantenuto la promessa che non sarebbe mancato nemmeno stavolta. E con passo sicuro, poco prima di mezzogiorno, è arrivato a sbrigare la “pratica”. Da oggi pomeriggio l'attenzione di tutti sarà focalizzata proprio su questo seggio, ma per valutazioni di altro tipo. Quelli degli 853 aventi diritto che si sono presentati hanno espresso un voto che non è solo politico in ottica amministrativa. Hanno espresso il gradimento, o la bocciatura, per la gestione del dopo sisma.