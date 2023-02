Senso Civico, l'assemblea pubblica in vista delle elezioni a Terni: «Dall'opposizione all'alternativa»

Martedì 28 Febbraio 2023, 12:12







Si è tenuta la prima assemblea pubblica di Senso civico, a cui ne seguiranno altre nei prossimi giorni, in cui si è discusso insieme ad associazioni e comitati del territorio di questi ultimi cinque anni e ragionato sulla strada da prendere in vista delle prossime amministrative. «Un confronto pubblico e a porte aperte, come abbiamo sempre fatto in questi anni - dice Alessandro Gentiletti - unanime il rifiuto verso divisioni fini a sé stesse, dopo cinque anni in cui le opposizioni hanno lavorato unite. L'appello, in estremo, è rivolto a tutte le forze politiche alternative all'amministrazione Latini, perchè escano dai loro egoismi politici e dagli opportunismi di sola strategia elettorale. Si confrontino come noi in pubblico e con umiltà davanti alla città. Con responsabilità andremo avanti per offrire a Terni una visione forte, alternativa e capace di invertire la rotta» conclude Gentiletti.