Valeria Alessandrini, rappresentante dellla Lega e del Centrodestra, vola in Senato per sostituire Donatella Tesei, ora presidente della Regione. Ha vinto infatti le elezioni suppletive relative al collegio Umbria 2. Era sostenuta dalla coalizione che comprendeva, oltre che la Lega, anche Fratelli d’Italia e Forza Italia. Valeria Alessandrini, ha avuto la meglio sulla candidata del centrosinistra, Maria Elisabetta Mascio, sul candidato del M5s Roberto Alcidi e su Armida Gargani di ‘Riconquistare l’Italia’.L’affluenza definitiva è stata del 14,55% per un totale di 44.580 votanti su 306.382 aventi diritto. Quando sono state scrutinate 214 sezioni su 509 complessive, quindi poco meno della metà, la Alessandrini è avanti con l’54.53%, poi la Mascio al 36.56, a seguire Alcidi con l’11.95% e la Gargani con l’1.09%Nel Comune di Terni (scrutinate tutte le sezioni) la quarantacinquenne ternana ha raggiunto il 49,48 per cento mentre la Mascio ha raccolto solo il 42,38 per cento dei voti, distanzito Roberto Alcidi con il 7,43