Narni, al voto per eleggere il sindaco il 55,8 per cento. Cinque anni fa la percentuale fu del 65, 5

Votanti in calo a Narni per eleggere il nuovo sindaco. A urne chiuse i dati indicano che è andato a votare il 55,79 per cento contro una percentuale di votanti del 65, 5 cinque anni fa quando fu eletto al primo turno, per la seconda volta, il sindaco di centrosinistra Francesco De Rebotti.

In gara questa volta ci sono quattro candidati: Lorenzo Lucarelli per il Centrosinistra; Cecilia Cari per il Centrodestra, Maurizio Bufi (Azione); Roberto Pei (Rifondazione Comunista).

Le urne verranno aperte dalle 14, dopo la fine dello spoglio delle schede per i referendum

Se uno dei candidati raggiungerà il 50 per cento dei voti più uno sarà eletto sindaco al primo turno. Altrimenti il 26 giugno si terrà il ballottaggio tra i due candidati più votati.

I risultati delle elezioni si dovrebbero sapere intorno alle 18 di oggi 13 giugno 2022.

Anche in provincia di Terni il referendum sulla giustizia non ha raggiunto il quorum: a votare è andato solo il 17, 68 per cento degli aventi diritti al voto.