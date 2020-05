La Consulta conferma l'elezione della senatrice Pavanelli (M5s)

ROMA - È stato dichiarato inammissibile dalla Consulta il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal senatore Gregorio De Falco contro la proclamazione a senatrice, nella seduta del 31 luglio 2019 dell'Assemblea del Senato, di Emma Pavanelli, candidata nelle liste M5s della Regione Umbria, con l'assegnazione del seggio non attribuito nella Regione Siciliana a causa «dell'incapienza

di candidati nella lista M5s». Tra i motivi per i quali De Falco ha contestato l'attribuzione del seggio siciliano alla candidata umbra Pavanelli, la tesi che in questo modo si sarebbe «alterato il rapporto tra popolazione e numero dei senatori (avendo l' Umbria già beneficiato del numero minimo di 7 senatori)». La decisione della Corte Costituzionale, la numero 86 del 2020, è stata depositata oggi.