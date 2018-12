© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Partiamo da alcune certezze: a pochi mesi dalle elezioni amministrative in Umbria e nelle altre Regioni italiane vi è una grande confusione politica che si sta riverberando sia sulle prossime candidature per i sindaci sia su quelle poco più lontane per il rinnovo dei consigli regionali. Appare evidente che le nuove forze politiche emergenti hanno programmi e valori spesso divergenti fra loro ma, obtorto collo, sono costrette a formare coalizioni più per la necessità di giungere al governo che per una reale condivisione di ideali. La faccenda non è nuova nel panorama politico italiano, tant'è che già nel lontano luglio del 1960, in un famoso articolo pubblicato sull'Espresso, introdusse l'espressione di “convergenze parallele” a proposito della necessità che l'allora DC e il PSI formassero coalizioni di governo sia a livello centrale sia a livello di enti locali.In quella fase storica l'intesa nata fracondusse alla realizzazione di governi locali e nazionali di centro-sinistra e a fare un matrimonio che, fino a pochi anni prima, appariva impensabile; ma si sa: la politica è l'arte dell'impossibile, dove spesso, soprattutto in situazioni emergenziali, si giunge a trovare “la quadratura del cerchio”. Nulla di nuovo sotto il cielo, dunque, soltanto nuovi movimenti e partiti, nuovi rappresentanti politici e situazioni che sostanzialmente si ripetono. In Umbria, già dopo le elezioni del giugno scorso in cui il centro destra ha trionfato anche in realtà come Terni e Umbertide da sempre sotto il dominio assoluto della sinistra, e la sinistra ha retto solo in alcune realtà come Corciano, il panorama era notevolmente mutato. Oggi, dopo pochi mesi, la situazione è ulteriormente cambiata con la nascita del governo nazionale gialloverde che ha visto un matrimonio sulla carta abbastanza contro natura tra Lega e Movimento Cinque stelle e i cui effetti sul territorio sono ancora tutti da capire.Ora il dilemma umbro, ma non solo, è comprendere se nell'individuare le candidature per città importanti come Perugia e Foligno ma anche per le tante altre piccole realtà del ternano e del perugino, debba tornarsi allo schema che ha regnato fino a qualche mese fa, ovvero la contrapposizione tra centro-destra con Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia da un lato, dall'altro il centro sinistra costituito da un agglomerato capeggiato dal PD con le forze di estrema sinistra a volte dentro e a volte fuori della coalizione, e in terzo luogo il Movimento Cinque Stelle che fa repubblica a sé, oppure prendere atto della nuova situazione politico-istituzionale nazionale e dare corso a delle “convergenze parallele” che vedano Lega e Cinque Stelle avere candidati comuni. Occorre ricordare però che in tema di elezioni comunali vi è una variabile tutt'altro che irrilevante: quella costituita dal sistema elettorale che prevede una prima fase in cui tutti i candidati e le relative coalizioni sono l'un contro gli altri armati e una seconda fase, quella del ballottaggio, a cui accedono i primi due candidati che hanno ottenuti i consensi più numerosi, con la possibilità da parte degli esclusi di fare accordi formali o sostanziali. In forza di questo sistema elettorale, la tentazione dei partiti in questo momento confortati dai sondaggi, e quindi principalmente della Lega e del Movimento Cinque Stelle, sarà quella di andare al primo turno con propri candidati con l'evidente intento di contarsi, per poi, a seconda dei risultati, far convergere o convergere sul candidato più affine politicamente, che, dunque, approderà al ballottaggio.Di contro, i partiti tradizionali per i quali i sondaggi evidenziano una forte contrazione di consensi, avranno interesse a non presentare i propri simboli ma a confondersi in liste e coalizioni civiche, cercando di avere candidati vincenti da sostenere. E' proprio in questa diversità di esigenze che si sta giocando in queste ore e si concluderà entro il mese di gennaio, la partita delle candidature e delle coalizioni nella nostra Regione, soprattutto per i comuni più importanti sui quali, però, incombe anche quella che potrebbe essere una scelta nazionale. Emblematica, in questo senso, è stata la diserzione di Salvini alla cena organizzata ad Arcore con gli altri componenti del vecchio centro-destra proprio per parlare di alleanze e candidature. E ciò a dimostrazione di come tutto sia in fieri. Una volta tanto sarebbe bello superare logiche che come detto appartengono a oltre mezzo secolo fa, facendo prevalere l'idea di cercare i migliori candidati e di sostenerli attraverso un programma credibile, a prescindere da calcoli di interesse partitico.