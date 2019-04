Elezioni a Orvieto, via alla sfilata delle liste: ecco i primi nomi dei candidati

GIUSEPPE GERMANI

ORVIETO - Cinque candidati a sindaco, undici liste, 176 candidati. La corsa al voto a Orvieto è ufficialmente scattata da questa mattina dove negli uffici del Comune è iniziata la "sfilata" per la presentazione delle liste per cui c'è comunque tempo fino a domani alle 12. Al match elettorale, ormai è praticamente certo, non parteciperà il M5S visto che la piattaforma Rousseau non ha dato risposta alla richiesta di certificazione della lista proposta dalla capogruppo uscente, Lucia Vergaglia, che sarebbe stata "corteggiata" anche nelle ultimissime ore per entrare in una delle liste civiche della coalizione che sostiene il primo cittadino uscente declinando tuttavia l'invito coerentemente a quanto dichiarato nei giorni scorsi . In cinque, dunque, si contenderanno la fascia tricolore: Giuseppe Germani sostenuto da Pd, Civica e Riformista e Siamo Orvieto, Roberta Tardani appoggiata da Progetto Orvieto, Lega, FI e FdI, Franco Raimondo Barbabella che si presenta con Orvieto 19to24 e Prima gli orvietani, Matteo Panzetta di Casapound e Tiziano Rosati della lista civica di sinistra Bella Orvieto.Scorrendo tra i nomi delle liste già presentate balzano subito agli occhi le candidature dei consiglieri comunali del Pd, Angelo Pettinacci e Donatella Belcapo, nella lista di Orvieto 19to24 avversaria del Pd e di Germani. «Eventuali iscritti al Pd candidati o sostenitori di liste concorrenti con la coalizione di centrosinistra decadranno automaticamente dai propri incarichi politici e dall’appartenenza a questa comunità», aveva detto il commissario del Pd di Orvieto, il sindaco di Narni Francesco De Rebotti, ma i due potrebbero anticipare ogni provvedimento restituendo sin da subito la tessera. Allo stesso modo nella lista "Prima gli orvietani", confermando le indiscrezioni, c'è il consigliere comunale uscente di FI (e fino a qualche giorno fa anche vicesegretario provinciale) Roberto Meffi che il coordinamento degli azzurri orvietani aveva preferito a Roberta Tardani salvo poi essere stoppato dai vertici regionali del partito. Nella lista civica della Tardani, tra gli altri, il presidente regionale della Fidal Umbria, Carlo Moscatelli, il commerciante Piero Maiotti, la fondatrice dell'associazione "Diamoci una mano" Beatrice Casasole, il presidente di Federalberghi Stefano Martucci e lo chef Lorenzo Polegri. Nella Lega figurano i tre consiglieri comunali Stefano Olimpieri, Gianluca Luciani e Andrea Sacripanti, con loro - tra gli altri - l'avvocato Angelo Ranchino, già candidato a sindaco con Orvieto Libera. In Forza Italia il capolista sarà Andrea Oreto insieme alla 19enne Francesca Manzi, nella compagine anche l'ex assessore al Bilancio della Giunta Concina, Piergiorgio Pizzo.Nello schieramento che sostiene Giuseppe Germani figurano tutti gli assessori uscenti tranne Alessandra Cannistrà. Roberta Cotigni e Floriano Custolino guidano la lista "Civica e riformista" dove si trova anche Massimo Gnagnarini, dimissionario nel novembre 2017 dopo il noto caso della frase su Hitler e i rom postata su Facebook. In questa lista anche i due consiglieri comunali uscenti dei Socialisti, Antonella Frate e Claudio Di Bartolomeo, e l'attore Gianluca Foresi, in passato candidato nelle fila del Pd. Tra i Dem, che stanno ancora ultimando la lista, si ricandieranno i consiglieri comunali uscenti Martina Mescolini e Paolo Maurizio Talanti mentre non ci saranno il capogruppo Andrea Taddei e Flavia Timperi. Capolista sarà il segretario del circolo di Orvieto centro, Lorenzo Cortoni. Per Barbabella infine anche la giovane arbitro donna Virginia Casalicchio.Nel dettaglio ecco le liste già presentate:Roberta Cotigni, Floriano Custolino, Massimo Gnagnarini, Gianluca Foresi, Giuseppe Dominici, Cinzia Mignano, Monica Accardo, Margherita Corradini, Valentino Valentini, Claudio Di Bartolomeo, Antonella Frate, Flavio Zappitelli, Leonardo Gialletti, Fabrizio Paradiso, Vina Vitelli, Patrizia Bartolini.Cristina Croce, Andrea Vincenti, Vitantonio Affatati, Letizia Bianchini, Elvira Busà, Alfio Capoccia, Luciano Costantini, Elisa Costellato, Laura Crescenzi, Lorena Cupello, Nicoletta De Angelis, Loredana Ionescu, Michele Racanella, Massimo Trappolino, Andrea Vagni, Claudio Zappitelli.Carlo Moscatelli, Irene Biancarini, Jessica Buglione, Beatrice Casasole, Anna Celentano, Federico Giani, Piero Maiotti, Stefano Maria Martucci, Rachele Napoli, Roberto Poggioni, Lorenzo Polegri, Tiziana Quinti, Rachele Romanelli, Andrea Serafinelli, Alessio Tempesta, Maria Grazia Urbani.Andrea Oreto, Francesca Manzi, Mario Meatta, Michele Nencini, Federico Maiolini, Rosaria Montes, Oreste Ciaramella, Patrizia Tamburini, Federica Ostili, Gianluca Gregoris, Piergiorgio Pizzo, Bruno Dominici.Fernando Pedichini, Patrizia Pelorosso, Angelo Pettinacci, Francesca Pietrantozzi, Alexandra Rosati, Carlo Tonelli, Giuliana Bagnoni, Donatella Belcapo, Mauro Bianchi, Giuseppe Bracciantini, Bernardo Carletti, Monica Cortoni, Luciano Federici, Gino Mencarelli, Luigi Menta, Gabriele Mocio.Marcella Bianchini, Mauro Caiello, Laura Calderini, Virginia Casalicchio, Bruno Fiorenzo, Alessandro Focarelli, Elena Liotta, Angelo Lombardozzi, Roberto Meffi, Daniela Mirabasso, Fairouz Mohammed, Maria Grazia Padula, Carlo Reggiani, Antonio Sessa, Simone Tiberi, Maria Tilli.Serena Antonini, Davide Achino, Rita Fini, Fiorangelo Silvestri, Maria Sole D’Avanzo, Giorgio Pifferi, Matteo Rocchigiani, Nicola Corradini, Matteo Galli, Rosaria Benini, Giulia Prosperi, Sandeep Breccolotto, Nicola Mechelli, Laura Alessandrini, Marina Corradini.In aggiornamento