Elezioni a Orvieto, Tardani attacca: «I miei avversari facce della stessa medaglia, vinciamo al primo turno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Partiti e liste serrano le file in vista del voto del 26 maggio e a Orvieto cominciano ad arrivare i big per la campagna elettorale. Fratelli d'Italia ha tenuto a battesimo la propria lista, capeggiata dal giovane coordinatore comunale Umberto Garbini, ospitando al Palazzo dei Sette il fondatore ed ex deputato e sottosegretario alla Difesa Guido Crosetto, accompagnato dalla candidata umbra alle Europee Michela Sciurpa e dalla coordinatrice provinciale Eleonora Pace. Con loro la candidata sindaco Roberta Tardani sostenuta anche da FdI. «Siamo ad un passo dal vincere al primo turno», ha esortato la Tardani prima di sferrare un attacco ai suoi principali avversari, il sindaco uscente Germani e Franco Raimondo Barbabella. «Dall'altra parte - ha detto - ci sono due facce della stessa medaglia che in passato hanno condiviso percorsi ed esperienze politiche anche se oggi sono distanti. Non facciamoci bugerare da chi vuole la discontinuità e chiede l'autonomia di Orvieto quando quattro anni fa era candidato con la Marini (Barbabella con i Socialisti, ndr). Facce della stessa medaglia - ha concluso - che un domani si rimetteranno insieme finito questo percorso». Insomma la vittoria al primo turno più che una sensazione è un auspicio per evitare l'accordo tra gli altri avversari in un eventuale ballottaggio.Dal canto suo Barbabella continua la sua campagna elettorale iniziata nelle frazioni e prosegue stasera incontrando i residenti del quartiere di Ciconia per presentare programma e coalizione. «Un’alleanza civica e indipendente» afferma Roberto Meffi, ex vicesegretario provinciale e consigliere comunale di Forza Italia, che ha lasciato tutti gli incarichi in casa azzurra per candidarsi nella lista "Prima gli orvietani" che sostiene proprio Barbabella. Meffi trova il tempo anche di fare chiarezza sulla «interpretazione decisamente strumentale» della sua candidatura che lo vorrebbe, parole sue, «in fuga dal centrodestra e “nuovo acquisto” di una coalizione di centrosinistra». «Oltre a smentire questa lettura, che peraltro trovo estremamente risibile - chiarisce - se c’è ancora bisogno di chiarire la mia azione politica non ho certo preoccupazioni a farlo pubblicamente, rispetto a chi invece stenta ancora a trovare una sua identità, confermando da tempo le mie dimissioni da tutte le cariche di partito. Registro però, che la coalizione di cui sono parte attiva, è un’alleanza civica e indipendente. Al suo interno vi sono sicuramente personalità con un passato politico, cosa, peraltro, comune a molti, ma la gran parte dei candidati proviene da quella “società civile” che oggi più che mai ha bisogno di progetti realizzabili e risposte concrete. Non solo a Orvieto stiamo assistendo ad una generale crisi dei partiti - prosegue - si preferiscono atteggiamenti autoreferenziali e auto conservativi. Si evita di mettere in gioco i ruoli, prospettive e candidature perché si vuole evitare di lavorare per il bene comune. Questi atteggiamenti, purtroppo, si sono tradotti in scelte calate dall’alto, talvolta improvvisate e improvvide, specialmente in una realtà come quella orvietana bisognosa di una robusta ripresa economica, sociale e culturale».Presentata anche la rinnovata lista del Pd che schiera solo due dei sei consiglieri comunali uscenti, Martina Mescolini e Maurizio Talanti, dopo la decisione di non ricandidarsi di Flavia Timperi e del capogruppo Andrea Taddei e quella di Donatella Belcapo e Angelo Pettinacci di lasciare il partito per scendere in campo con "Orvieto 19to24" a sostegno di Barbabrella. «Una squadra competente e motivata», ha detto il sindaco uscente Giuseppe Germani ringraziando i quattro consiglieri rimasti prima di rivendicare con forza la scelta di aver voluto la ricandidatura con l'appoggio nel Pd malgrado abbia portato a una velenosa spaccatura e al commissariamento del partito. «Insieme a loro - ha sottolineato il primo cittadino - abbiamo attraversato cinque anni difficili. Forse non siamo riusciti a spiegare bene ai cittadini le difficoltà dalle quali partivamo ma posso dire che non c'è stata nessuna amministrazione che ha ottenuto i risultati che abbiamo avuto noi in questi cinque anni. Abbiampo avuto tanti scossoni, anche nel partito, ma io sono iscritto al Pd, lo sono adesso e lo sarò per il futuro. Dobbiamo sentirci orgogliosi di essere del Partito democratico perché ci sono valori da proteggere e la storia di tante persone che hanno contribuito a realizzarlo».