Elezioni a Orvieto, si accende lo scontro. Barbabella: «Dagli altri proposte vecchie». Aggredito supporter della Tardani mentre attaccava i manifesti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Si accende la campagna elettorale all'ombra del Duomo. In mancanza ancora di un faccia a faccia t ra i cinque contendenti - eccezion fatta per quello a porte chiuse organizzato nei giorni scorsi da Confcommercio sui temi dello sviluppo economico e del turismo - gli aspiranti sindaci di Orvieto si confrontano e si scontrano a distanza. Così Franco Raimondo Barbabella replica a Roberta Tardani che nel corso della presentazione della lista di FdI aveva etichettato l'ex sindaco e quello attuale, Germani, come «facce della stessa medaglia» , esortando i suoi a centrare la vittoria sin dal primo turno.«Va a capire a quale medaglia si riferisce - replica Barbabella - io avevo capito che lei e Germani stanno seguendo la stessa logica politica perché hanno costruito le loro coalizioni intorno ai partiti di riferimento imponendosi a forza con tanto di timbro dei vertici ed espellendo di fatto i dissidenti. E con ciò che cosa potrà mai cambiare se invece di avere come santo protettore il Pd hai la Lega? Se vogliamo essere seri, sono loro le facce della stessa medaglia, ed è significativo che nemmeno se ne accorgono. Però diciamolo, le schermaglie sono schermaglie. La realtà - prosegue l'ex sindaco - è che quelle due proposte sono vecchie, non interpretano più i problemi dei cittadini, usano la città per giochi di potere di vertice. La nostra proposta civica al contrario scardina proprio quel tipo di politica stanca, ripetitiva, lontana, senz’anima. E parla alla testa e al cuore di una città che non accetta come inevitabile il proprio declino come fosse un qualsiasi borgo dimenticato. Pensavano di giocarsela senza disturbo. Li abbiamo disturbati e siamo ben presenti con una campagna fatta di proposte e di ragionamenti. Hanno perso ogni certezza e diventano scomposti. Il timore può fare brutti scherzi. Noi continuiamo sulla nostra strada, che speriamo venga apprezzata come la novità che può cambiare le cose».Intanto un brutto episodio nel tardo pomeriggio di sabato ha macchiato la campagna elettorale. Nella frazione di Morrano è stato infatti aggredito, prima verbalmente e poi con un calcio, un ragazzo che stava attaccando i manifesti elettorali di Roberta Tardani. Il giovane, che si trovava in compagnia di un'altra persona, è stato avvicinato da una ragazza in evidente stato di alterazione. «Qui non ce la vogliamo», avrebbe detto accompagnando la frase da insulti prima di strappare i manifesti che erano stati già attaccati. Successivamente avrebbe tentato di prendere l'altro materiale che non era ancora stato affisso e quindi avrebbe preso in mano una bottiglia da una macchina rivolgendosi verso i due uno dei quali, mentre stava risalendo sull'auto per andare via, è stato raggiunto da un calcio. Il giovane è stato refertato al pronto soccorso dell'ospedale di Orvieto e la vicenda segnalata ai carabinieri. «Un fatto grave, un vero e proprio atto di intimidazione - commenta la Tardani - sono amareggiata e preoccupata per la piega che questa campagna elettorale sta prendendo. Non faccio caso agli insulti che mi sono stati rivolti ma mi spiace per la brutta esperienza vissuta dai ragazzi».