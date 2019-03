Elezioni, a Orvieto non c'è pace nel Pd. La maggioranza si smarca da Germani: «Ricandidatura incomprensibile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Non è ancora Pasqua ma sono ugualmente giorni di passione nel Pd di Orvieto. «Auguri a Giuseppe Germani, al suo carosello di valletti, strilloni e giullari», così la maggioranza dei Dem orvietani si smarca dal primo cittadino uscente e dalla decisione del segretario regionale Giampiero Bocci - ratificata dalla minoranza del coordinamento comunale - di ricandidarlo alle prossime elezioni del 26 maggio. Una spaccatura conclamata destinata ora ad avere conseguenze sugli schieramenti che si fronteggeranno alle urne.«Con buona pace di qualche benpensante - recita una nota firmata dalle due mozioni congressuali "Per il bene di Orvieto» e "Insieme per Orvieto" che detengono la maggioranza del partito - la minoranza del Pd ha scelto di perseguire la strada della divisione, la strada della distruzione della coalizione di centrosinistra che cinque anni fa aveva permesso di tornare ad amministrare il Comune di Orvieto. Una scelta indecifrabile quanto incomprensibile alla luce di una percezione ormai realmente diffusa che la candidatura di Giuseppe Germani, la riproposizione di una certa compagine amministrativa, la calata dall’alto dei soliti dannosi accordi perugini e soprattutto il mantenimento di rendite politiche antiche e interessate, assestano uno schiaffo all’onestà, all’intelligenza e alla credibilità degli orvietani. In una situazione di grande difficoltà - prosegueono- si è preferito non assumersi la responsabilità di scelte di buonsenso, di violare palesemente qualsiasi regola, in perfetto stile salviniano, e di non raccogliere le istanze dei cittadini, scegliendo, invece, di farsi rappresentare da una intervistatrice telefonica. Siamo passati dalla politica partecipativa delle primarie alla politica dei sondaggi, i cui risultati peraltro hanno determinato e sancito la bocciatura dell’amministrazione uscente. Difficile oggi, per chi ha tenuto la barra dritta, scegliere la strada degli accordi strategici. Anzi: è ora di farla finita col teatrino delle compensazioni, che garantiscono i pochi e destabilizzano i molti. Oggi a Orvieto c’è ancora chi sceglie di essere libero, di stare dalla parte dei cittadini, di avere la schiena dritta e di contrastare gli approfittatori. Soprattutto c’è ancora chi crede che il senso civico di una città è più forte e soprattutto più nobile dei barattoli di marmellata con cui sporcarsi le mani. Con lo spirito di unire, di condividere, di offrire alla città un progetto libero e democratico, lavoreremo perché gli orvietani siano protagonisti attivi di una nuova stagione di cambiamenti».In questa situazione cosa succede ora? Germani avrà in mano la bandiera del Pd alle prossime elezioni ma quantomeno rischia il disimpegno di più della metà del partito se non l'uscita in blocco di una componente importante guidata dal segretario comunale Andrea Scopetti che avrebbe sempre in caldo la lettera di dimissioni e conseguentemente le mani libere per portare i transfughi a correre con una propria lista e appoggiare un candidato diverso da quello ufficiale. Su questo Bocci è già stato chiaro. «Chi è del Pd non può stare in liste concorrenti al Pd» ha detto al coordimanento comunale venerdì pomeriggio. I Dem scontenti stanno dunque cercando una loro strada così come la stanno cercando gli scontenti del centrodestra che non intendono appoggiare Roberta Tardani sostenuta da Lega e Forza Italia. FdI ha messo a disposizione la figura del suo giovane responsabile Umberto Garbini che sarebbe sostenuto da un pezzo di Forza Italia e dagli "orfani" del ritirato Andrea Mazza. E ci sarebbero movimenti per cercare di individuare un candidato che possa addirittura tentare di unire gli scontenti di entrambi gli schieramenti, telefonate e incontri che interesserebbero anche l'ex sindaco Franco Raimondo Barbabella che ha annunciato nei giorni scorsi la sua candidatura a sindaco.