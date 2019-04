Elezioni a Orvieto, la carica dei 176 candidati: tutti i nomi lista per lista. Il M5S non ci sarà

GIUSEPPE GERMANI

ORVIETO - In centosettantasei per sedici posti in consiglio comunale a Orvieto. Depositate e ora al vaglio degli uffici comunali e della prefettura di Terni le undici liste collegate ai cinque candidati a sindaco della città del Duomo. A contendersi la fascia tricolore, come ormai noto, Giuseppe Germani sostenuto da Pd, Civica e Riformista e Siamo Orvieto, Roberta Tardani appoggiata da Progetto Orvieto, Lega, FI e FdI, Franco Raimondo Barbabella che si presenta con Orvieto 19to24 e Prima gli orvietani, Matteo Panzetta di Casapound e Tiziano Rosati della lista civica di sinistra Bella Orvieto. Non ci sarà il M5S cui non è arrivata la certificazione della lista proposta dal capogruppo uscente Lucia Vergaglia. «Mi scuso con gli attivisti che fino all'ultimo hanno atteso novità», dice la Vergaglia che ha tolto dai suoi profili social tutti i riferimenti al Movimento, anche se la sua esclusione, così come quella di altre liste grilline in tanti altri Comuni umbri e italiani, avrà sicuramente delle ripercussioni. Tante le curiosità, politiche e non, sui candidati che animeranno la campagna elettorale . Nel dettaglio ecco tutti i nomi lista per lista:(candidato sindaco)Martina Mescolini, Paolo Maurizio Talanti, Lorenzo Cortoni, Tatiana Bulac, Carlo Carletti, Giulia Cirica, Claudio Fabi, Silvia Fringuello, Federico Giovannini, Massimo Lazzarini, Isabella Marmonti, Maurizio Mazzocchino, Leonardo Pimpolari, Flavia Rizzica, Matteo Rossi, Giovanni Tonelli.Roberta Cotigni, Floriano Custolino, Massimo Gnagnarini, Gianluca Foresi, Giuseppe Dominici, Cinzia Mignano, Monica Accardo, Margherita Corradini, Valentino Valentini, Claudio Di Bartolomeo, Antonella Frate, Flavio Zappitelli, Leonardo Gialletti, Fabrizio Paradiso, Vina Vitelli, Patrizia Bartolini.Cristina Croce, Andrea Vincenti, Vitantonio Affatati, Letizia Bianchini, Elvira Busà, Alfio Capoccia, Luciano Costantini, Elisa Costellato, Laura Crescenzi, Lorena Cupello, Nicoletta De Angelis, Loredana Ionescu, Michele Racanella, Massimo Trappolino, Andrea Vagni, Claudio Zappitelli.(candidato sindaco)Carlo Moscatelli, Irene Biancarini, Jessica Buglione, Beatrice Casasole, Anna Celentano, Federico Giani, Piero Maiotti, Stefano Maria Martucci, Rachele Napoli, Roberto Poggioni, Lorenzo Polegri, Tiziana Quinti, Rachele Romanelli, Andrea Serafinelli, Alessio Tempesta, Maria Grazia Urbani.Federico Fontanieri, Michele Frustagatti, Chiara Guazzarotto, Gianluca Luciani, Patrizia Mandolini, Anna Maria Martinelli, Gionni Moscetti, Stefano Olimpieri, Silvia Pelliccia, Serena Piazzai, Angelo Ranchino, Francesco Rosella, Monica Roselli, Andrea Sacripanti, Angela Maria Sartini, Stefania Simone Ponzo.Andrea Oreto, Francesca Manzi, Mario Meatta, Michele Nencini, Federico Maiolini, Rosaria Montes, Oreste Ciaramella, Patrizia Tamburini, Federica Ostili, Gianluca Gregoris, Piergiorgio Pizzo, Bruno Dominici.Umberto Garbini, Umbra Mortaruolo, Giuseppe Bellucci, Paola Canali, Elisabetta Caprio, Alessandra Carnevali, Carlo Ceci, Angelo Cozza, Simonetta Galli, Eraldo Lucchi, Giorgia Pacifici, Sante Paciucchi, Maria Rebecca Panella, Matteo Papini, Rebecca Poggiani, Federico Rossi.(candidato sindaco)Fernando Pedichini, Patrizia Pelorosso, Angelo Pettinacci, Francesca Pietrantozzi, Alexandra Rosati, Carlo Tonelli, Giuliana Bagnoni, Donatella Belcapo, Mauro Bianchi, Giuseppe Bracciantini, Bernardo Carletti, Monica Cortoni, Luciano Federici, Gino Mencarelli, Luigi Menta, Gabriele Mocio.Marcella Bianchini, Mauro Caiello, Laura Calderini, Virginia Casalicchio, Bruno Fiorenzo, Alessandro Focarelli, Elena Liotta, Angelo Lombardozzi, Roberto Meffi, Daniela Mirabasso, Fairouz Mohammed, Maria Grazia Padula, Carlo Reggiani, Antonio Sessa, Simone Tiberi, Maria Tilli.(candidato sindaco)Serena Antonini, Davide Achino, Rita Fini, Fiorangelo Silvestri, Maria Sole D’Avanzo, Giorgio Pifferi, Matteo Rocchigiani, Nicola Corradini, Matteo Galli, Rosaria Benini, Giulia Prosperi, Sandeep Breccolotto, Nicola Mechelli, Laura Alessandrini, Marina Corradini.(candidato sindaco)Luca Perisse, Gianluca Picarelli, Nicola Ancaiani, Luca Coppotelli, Simona Benucci, Alessandro Boccio, Mirko Mocetti, Amalia Donati, Girolamo Misciattelli Bernardini, Serena Femminelli, Marco Macioci, Franca Chironi, Luigi Peverini, Riccardo Baglioni, Sebastiana Pischedda, Isabella Bataloni,