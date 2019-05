Elezioni, a Orvieto ha votato il 73,6%: affluenza in calo rispetto a cinque anni fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - In 12.104 si sono recati alle urne per scegliere il nuovo sindaco di Orvieto. Un'affluenza definitiva pari al 73,6% in calo rispetto a cinque anni fa quando si raggiunse il 75,7%, in valore assoluto poco meno di 600 elettori in meno. I cinque candidati sindaco si sono recati alle urne in mattinata, il sindaco uscente Giuseppe Germani nella sezione 17 a Sferracavallo, Roberta Tardani e Franco Raimondo Barbabella rispettivamente nelle sezioni 2 e 4 nel centro storico, Matteo Panzetta alle numero 28 di Canale e Tiziano Rosati alla 13 a Ciconia.Lo spoglio delle schede per le elezioni Comunali inizierà lunedì 27 maggio a partire dalle 14 ma nell'Orvietano cinque sindaci hanno praticamente l'elezione in tasca nei Comuni dove è stata presentata una sola lista. Il primo scoglio dell'affluenza non inferiore al 50% degli iscritti è stato infatti superato ora basta che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti per validare la tornata. Si tratta di Sauro Basili ad Allerona (affluenza al 63,69%), Damiano Bernardini a Baschi (67,92%), Daniele Longaroni a Castel Viscardo (70,28%), Federico Gori a Montecchio (71,85%) e Fabio Roncella a Montegabbione (71,5%). Le affluenze negli altri Comuni del comprensorio a Fabro (74,1%), Ficulle (69,65%), Monteleone d'Orvieto (76,78%), Porano (76,47%), San Venanzo (78,42%). Tranne che per Baschi e Fabro, dove è leggermente cresciuto il numero di chi si è recato alle urne, negli altri Comuni affluenza in calo rispetto a cinque anni fa.A Castel Giorgio invece si votava solo per le Europee e qui il dato dei votanti si è attestato a 63,87%, stesso discorso per Parrano (60,6%). Ecco l'affluenza negli altri Comuni Allerona (66,71%), Baschi (70,46%), Castel Viscardo (71,98%), Fabro (75,5%), Ficulle (70,02%), Montecchio (75,39%), Montegabbione (72,06%), Monteleone d'Orvieto (78,24%), Orvieto (75,32%), Porano (77,57%), San Venanzo (80,64%)