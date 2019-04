Elezioni a Orvieto, Germani perde un pezzo della vecchia coalizione ma riparte dai conti in ordine: «Giù le tasse nel 2020»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Giù le tasse locali ma solo nel 2020. Dovranno aspettare ancora un anno gli orvietani per toccare con mano le ricadute dell'uscita dal predissesto economico del Comune. Il "trofeo" della Giunta Germani, da esibire nella campagna elettorale che si è ufficialmente aperta, per ora non si sente sulle tasche dei cittadini considerato che nel bilancio di previsione approvato due settimane fa in consiglio comunale sono state confermate tasse e tariffe locali, a partire dall'addizionale Irpef, che erano state aumentate negli anni scorsi per far fronte al predissesto, e così anche la tassa di soggiorno il cui gettito è servito in questa consiliatura a colmare il deficit accumulato anziché essere impiegato per sostenere un settore cruciale quale quello del turismo e con esso la promozione della città. Ma il risanamento dei conti sarà il liet motiv della campagna con cui Germani e la sua squadra di governo uscente cercherà la riconferma. Oltre due milioni di euro di nuove entrate strutturali, circa 350mila euro di utili già messi a bilancio per la gestione diretta della funicolare a partire da settembre, due milioni e mezzo di euro che si sbloccheranno e si recupereranno per effetto della pronuncia favorevole (in primo grado) sul ricorso alla Bnl per i contratti swap. Insomma un "tesoretto" a disposizione della città.«Le risorse in più che sono entrate - ha spiegato Germani oggi pomeriggio nel corso della presentazione della coalizione con cui affronterà la contesa elettorale - sono state utilizzate per risanare il buco di bilancio che avevamo ereditato. Scontiamo un anno di ritardo perché abbiamo atteso il parere della Corte dei conti di Perugia e delle sezioni riunite per uscire dal predissesto ma nel 2019 si avranno i primi riscontri. In altre epoche con questo bilancio si sarebbero abbassate le tasse del 15/20% ma noi abbiamo voluto prima tenere sotto controllo i costi. E' vero che sugli swap abbiamo vinto solo il primo grado - ha aggiunto il primo cittadino- ma lo abbiamo vinto talmente bene che Bnl ci ha proposto una transazione. Ci sono dunque le risorse da mettere a disposizione della città e ci sono le condizioni per abbassare il carico fiscale dal 2020».Tre le liste che compongono la coalizione "Noi. Orvieto in Comune", una compagine anche solo numericamente diversa da quella più ampia del 2014. C'è il Pd, il cui scontro interno sulla ricandidatura di Germani come noto ha prodotto la fuoriuscita di alcuni esponenti, c'è "Civica e riformista" che è la somma dell'allora lista civica del sindaco e di quella dei Socialisti, c'è "Siamo Orvieto" capeggiata da due assessori uscenti come la vicesindaco Cristina Croce e Andrea Vincenti. Manca un pezzo di sinistra che ha scelto di andare da solo sostenendo il consigliere uscente di Sel, Tiziano Rosati. «Anche cinque anni fa avevamo un candidato a sindaco della sinistra - ha minimizzato Germani - e oggi abbiamo un pezzo di sinistra che ha fatto una scelta diversa. Ma la base della coalizione è la stessa, una compagine che vuole parlare a chi non crede e non vuole stare sotto gli uomini soli al comando».Nel fine settimana la principale concorrente del sindaco uscente, Roberta Tardani, presenterà il proprio programma alla città. «È arrivato il momento del riscatto e dell’orgoglio di una collettività per troppo tempo mortificata - spiega - il programma che presenteremo pubblicamente nei prossimi giorni è frutto di una seria analisi dei problemi esistenti e delle possibili soluzioni da adottare. Il nostro valore aggiunto è stato e continuerà sempre ad essere quello di una reale ed esclusiva attenzione ai problemi della città senza altro obiettivo che non sia quello di operare nell'interesse collettivo. La scelta a cui sono ora chiamati gli elettori è tra rassegnarsi a vivere in una città che non offre alcuna possibilità di futuro ai nostri giovani o, al contrario, prendere parte ad un grande progetto di cambiamento, basato sulla discontinuità rispetto ai metodi del passato, per la rinascita di una città nuova, più ricca di opportunità per tutti, nella quale vivere con una prospettiva di futuro e non con la rassegnazione verso ciò che sembra essere un inevitabile declino».La campagna elettorale di Casapound è invece iniziata a Sferracavallo ripulendo i giardini dell'Oasi dei Discepoli. «Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sui social - afferma il candidato sindaco Matteo Panzetta - siamo intervenuti per la seconda volta in due anni con la bonifica della zona ed abbiamo restituito a tutti un’area completamente abbandonata dall'amministrazione comunale. Si tratta di un luogo di cui ci siamo occupati esclusivamente noi per molto tempo, frequentato da tantissime persone».