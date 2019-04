Elezioni a Orvieto, il centrodestra si ricompatta: FdI appoggerà Roberta Tardani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Il centrodestra si ricompatta sulla Rupe. Anche Fratelli d'Italia, infatti, appoggerà alle prossime elezioni comunali Roberta Tardani che con il suo "Progetto Orvieto" già godeva del sostegno di Lega e Forza Italia. Una scelta sofferta poiché non è un mistero che i seguaci orvietani della Meloni non avessero accolto con entusiasmo la candidatura della capogruppo azzurra al Comune di Orvieto e, dopo aver cercato - invano - di convincere l'ex sindaco Toni Concina a tornare in campo per mettere insieme anche gli "scontenti" di FI e gli "orfani" del ritirato Andrea Mazza, negli ultimi tempi avevano meditato pure l'idea di presentarsi da soli alle urne. Ma nei giorni scorsi un intervento diretto della stessa Giorgia Meloni avrebbe convinto il giovane coordinatore comunale, Umberto Garbini, a rimuovere ogni perplessità.«A Orvieto - dicono congiuntamente lo stesso Garbini, il coordinatore regionale Franco Zaffini e quello provinciale Eleonora Pace - Fratelli d’Italia è impegnata da tempo nella costruzione di un’ampia coalizione in grado di raccogliere la sfida per il governo della città, ponendo come unica condizione la discontinuità rispetto alle amministrazioni a guida centrosinistra responsabili del declino in cui versa la nostra città. La scelta della candidatura a sindaco di Orvieto di Roberta Tardani è oggi il punto di sintesi sul quale crediamo sia possibile sommare in una proposta di buon governo per la città, l’esperienza di culture e storie diverse ecco perché, a ridosso dell’appuntamento elettorale, l’unica cosa che riteniamo vada evitata è continuare a perdere tempo. Dividersi tra coloro che sono alternativi alle amministrazioni a guida Pd servirebbe solo a fornire un vantaggio gratuito agli avversari. Ecco perché a differenza di chi, anche tra i partiti del centrodestra, nelle elezioni amministrative nel presente e nel recentissimo passato ha scelto la strada della divisione della coalizione per capricci personali o miopia politica, noi di Fratelli d’Italia privilegeremo sempre gli interessi dei cittadini di Orvieto e saremo in prima fila con la nostra lista ed i nostri candidati a sostegno di Roberta Tardani. Le varie fasi che finora si sono consumate in tutte le forze politiche hanno visto anche Fratelli d’Italia impegnata nella ricerca di sintesi che fossero il più possibile rispondenti all’obiettivo comune. Oggi è giunto però il tempo delle scelte e Fratelli d’Italia ritiene che vadano scongiurate tutte quelle situazioni che, nel metodo e nel merito, possano minare la compattezza della coalizione che per noi rimane l’unico valore irrinunciabile.per vincere insieme questa sfida».Voti importanti per Roberta Tardani che può rimettere nel conto quel 3.5% intorno al quale è stimata FdI, almeno stando al sondaggio svolto su Orvieto da Swg per il Pd Umbria. Il centrodestra tutto unito viene dato intorno al 41.5% anche se li si considerano anche i consensi che potrebbero arrivare da Casapound che tuttavia ha già annunciato di andare da sola. Dietro di cinque punti, al 36%, il centrosinistra che però dai sondaggi non può percepire come inciderà lo strappo interno di un pezzo di Pd che ha definito «incomprensibile» la ricandidatura del sindaco uscente Giuseppe Germani.