Elezioni a Orvieto, Bocci ricandida Germani e commissaria il Pd orvietano: «La lista la faccio io»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elezioni, svolta nel Pd. Il segretario regionale Bocci ricandida il sindaco uscente Giuseppe Germani e commissaria di fatto il partito orvietano e il segretario comunale Andrea Scopetti. «Assumo su di me la titolarità della composizione della lista e della scelta dei candidati e per fare questo mi avvarrò dei quattro segretari di circoli», ha detto Bocci oggi pomeriggio alla riunione semivuota della direzione comunale con 23 presenti su 57 aventi diritto. Assente proprio Scopetti e con lui gli altri esponenti della maggioranza, il capogruppo Andrea Taddei, il presidente del Consiglio Angelo Pettinacci e la quasi totalità dell’area cattolica dei Dem della Rupe. Uno strappo evidente rispetto alla decisione di riconfermare Germani che ora potrebbe portare alle dimissioni del segretario comunale ormai inevitabili. «È finita la transumanza, chi è del Pd non può stare in liste concorrenti al Pd», ha subito avvertito lo stesso Bocci non prima di aver parlato dei comportamenti «dannosi e irresponsabili» tra le opposte fazioni, quasi a presagire le mosse di quel pezzo di partito contrario alla ricandidatura del primo cittadino. «Il Pd non è hotel - ha aggiunto - ma una casa in cui si sta a prescindere dalle scelte». Fallito, di fronte all’ultimo sondaggio dall’esito quasi scontato, anche il tentativo di proporre il nome di Massimo Morcella. Bocci non ne ha fatto menzione ma l'avvocato orvietano non avrebbe superato nei consensi il sindaco uscente e da qui la decisione.Il segretario regionale ha però parlato degli esiti della rilevazione affidata a Swg fatta negli ultimi giorni che ha seguito quella fatta fare a gennaio scorso. «Le difficoltà che erano emerse allora persistono - ha detto - ma c'è un leggero miglioramento del Pd con un +4% rispetto a gennaio. La forchetta con il centrodestra però non si accorcia». Allora il candidato preso a confronto era l'ex sindaco Toni Concina oggi invece il nome a cui si è affidato il centrodestra quasi al completo è certo ed è quello di Roberta Tardani.«Dal sondaggio - ha osservato - emerge che Tardani è molto più conosciuta di Concina ed ha anche un gradimento maggiore. E' un candidato molto competitivo ed occorrerà fare un ragionamento su primo e secondo turno visto che l'unica cosa certa è che ci sarà un ballottaggio tra il candidato del centrosinistra e quello del centrodestra». «Dalla rilevazione - ha aggiunto il segretario regionale - è emerso anche che la parola d’ordine degli orvietani è cambiamento e quindi bisognerà mettere in campo persone e proposte che vanno ad aggredire questa esigenza».Dura la reprimenda nei confronti di tutto il partito orvietano per come è stata gestita questa fase e per le esternazioni fatte da molti iscritti anche attraverso i social oltre che per le pressioni ricevute. Senza dimenticare l'episodio ormai noto della serratura del circolo di Sferracavallo fatta cambiare per far saltare una riunione. «L'irresponsabilità sta nelle cose che si dicono e che si fanno - ha detto - se siamo arrivati a questo è una responsabilità che in molti portano sulle spalle e che indebolisce non solo il Pd ma tutta la comunità dei democratici che non vuole arrendersi che la Regione e i Comuni finiscano in mano alla destra». Dal canto suo il sindaco Germani ha ascoltato le parole del segretario accanto alla vicesindaco Cristina Croce e poi ha preso la parola ringraziando per la fiducia. «Chiederò a tutto il Pd di collaborare e contribuire a questa campagna elettorale - ha detto - sono consapevole delle difficoltà ma se smettiamo di dividerci abbiamo le carte in regola per giocare partita».