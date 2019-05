Elezioni, a Montegabbione il sindaco rimasto unico candidato tende la mano agli esclusi e lancia l'idea di “un'opposizione extraconsiliare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGABBIONE - C'erano una volta i gruppi extraparlamentari, a Montegabbione arriva l'opposizione extraconsiliare. E' l'idea del sindaco uscente Fabio Roncella, rimasto unico candidato alle elezioni del prossimo 26 maggio per via del l'esclusione della lista alternativa "Noi per Montegabbione" che era capeggiata dall'ex primo cittadino Marco Spallaccini . Fin dalla prima bocciatura da parte della commissione elettorale, poi confermata dal Tar, Roncella, con grande fair play, aveva auspicato che la situazione si potesse risolvere per garantire un sano confronto democratico. «Nei giorni scorsi molti cittadini, giustamente desiderosi di vedere una partecipazione democratica alla vita del paese il più possibile ampia - dice - hanno auspicato iniziative che restituissero voce a chi, a causa di un errore nella predisposizione dei documenti per candidare la lista, l'ha invece fatalmente persa. Escludendo soluzioni fantasiose, tipo un ritiro della candidatura della nostra lista,che condannerebbe tutti all'ignominia e soprattutto ai disagi di un commissariamento fino a maggio 2020, abbiamo deciso di proporre la costituzione di un gruppo di opposizione extraconsiliare, il Goe, a cura della lista esclusa».Secondo la proposta del sindaco uscente «per tutta la durata della consiliatura, tutte le proposte di delibera verranno condivise con il Goe con debito anticipo, in modo del tutto analogo a quanto si fa, per obbligo di legge, con i consiglieri eletti. Prima di ciascuna seduta di consiglio comunale si terrà insieme ai membri del Goe un "pre-Consiglio" nel quale si risponderà alle domande, si raccoglieranno osservazioni, suggerimenti e critiche, verbalizzando tutto». «La maggioranza, come è giusto - continua Roncella - si assumerà la responsabilità di volta in volta e caso per caso di recepire o meno correzioni o altro. In ogni caso, durante il consiglio comunale verrà riferito tutto, dando lettura del verbale del pre-Cosiglio, che verrà formalmente acquisito agli atti. Questo meccanismo ricalca sostanzialmente gli strumenti che la legge mette a disposizione dei consiglieri di opposizione regolarmente eletti, riconoscendo ai concittadini candidati nella lista esclusa analoghe prerogative e lo stesso ruolo consultivo e di vigilanza». La proposta è stata già sottoposta a quello che doveva essere il suo sfidante che ora deciderà il da farsi insieme alla lista. «Restituire voce nella sede ufficiale del Consiglio - conclude il primo cittadino - a loro e ai cittadini che in loro si riconoscono, va certo a beneficio di un pluralismo che non può che fare bene alla nostra comunità».