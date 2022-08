M5S, ecco i candidati: da Pavanelli a Liberati passando per Di Manici

PERUGIA Scelti i candidati del Movimento 5 stelle alle prossime elezioni politiche per i collegi

plurinominali di Camera e Senato. Sono scaturiti dalle votazioni online alle quali hanno partecipato gli iscritti. Per la Camera in lista ci sono Emma Pavanelli (la più votata), portavoce nazionale uscente, Andrea Liberati, consigliere regionale nella passata legislatura, Angelica Trenta e il cardiochirurgo Gino Di Manici Proietti, già in lizza alle precedenti politiche. Candidati per il Senato sono invece Raffaella Brunozzi e Rodolfo Rughi.