Elezioni, la sinistra di "Bella Orvieto" scarica Germani e il Pd: Rosati candidato sindaco

ORVIETO - "Bella Orvieto", la lista nata sulle ceneri delle varie compagini di sinistra, scarica il sindaco uscente Germani e il Pd e correrà da sola alle urne. Il candidato sindaco sarà il giovane consigliere comunale, eletto nel 2014 tra le fila di Sel, Tiziano Rosati, anche se nelle ore precedenti alla comunicazione ufficiale erano girati altri nomi di personaggi che avevano dato la disponibilità. La decisione è stata presa dopo l'ultimo confronto avuto con il sindaco Giuseppe Germani, che Rosati e Sel avevano sostenuto cinque anni fa, e sarebbe definitivamente maturata dopo lo scandalo Concorsopoli che ha travolto il Pd.«Dopo numerosi incontri, appelli di unità e altre valutazioni politiche - dicono da Bella Orvieto - riteniamo opportuno fare questa scelta coraggiosa. Di fronte all'impossibilità di creare un fronte unico contro le destre e di fronte le ultime vicende sulla sanità umbra ci sentiamo in dovere di iniziare un percorso nuovo e libero dai soliti condizionamenti. Abbiamo trovato nella figura del consigliere Rosati Tiziano la disponibilità per affrontare questo impegno, sicuri che le nostre idee siano rappresentate al meglio. Lavoreremo per esserci anche dopo il 26 maggio, consapevoli che la nostra esperienza, così come il nostro programma siano una possibilità concreta di cambiamento e una naturale via di fuga per quegli elettori che guardano al futuro con con speranza e innovazione».Tiziano Rosati è così il quinto candidato a sindaco che si aggiunge alla griglia dei partenti formata al momento dal primo cittadino uscente Germani, sostenuto al momento da due liste civiche e dal Pd, da Roberta Tardani, appoggiata da "Progetto Orvieto", Lega, FI e Fdi, Franco Raimondo Barbabella, sostenuto da due liste civiche di cui una è "Orvieto 19to24" dove confluiranno gli "scontenti" del Pd, Matteo Panzetta portabandiera di Casapound. A dieci giorni dalla presentazione delle liste nessuna notizia dal M5S. La piattaforma Rousseau non ha ancora certificato la lista presentata dalla capogruppo uscente Lucia Vergaglia mentre quella proposta dal candidato alle recenti Politiche, Lucio Riccetti, non avrebbe nemmeno richiesto la necessaria certificazione.