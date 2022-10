Domenica 9 Ottobre 2022, 08:25

FOLIGNO Ai tempi del liceo, il classico, Elisabetta Piccolotti era nel movimento studentesco. Chiedere per informazioni all’allora sindaco di Foligno Maurizio Salari, che una volta, all’Abbazia di Sassovivo, riunendo gli stati generali della città dovette fronteggiare la tigna fuori programma di una giovanissima di sinistra-sinistra. Una ventina di anni fa. Allora Nicola Fratoianni stava per laurearsi in Filosofia a Pisa. Ora la quarantenne Elisabetta Piccolotti, coordinatrice della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, è un deputato della Repubblica, come il marito Nicola Fratoianni che di Sinistra Italiana è il segretario ed è stato eletto nella sua Toscana.

Lei era candidata anche in Umbria, ma l’elezione è arrivata in Puglia, collegio proporzionale di Lecce. Piccolotti stava in lista dietro al leader dei Verdi Angelo Bonelli, che però ha vinto l’uninominale a Imola, quindi “avanti il secondo”. Questione di 15 voti ricontati, perché se il seggio pugliese dell’alleanza Verdi-Sinistra fosse scattato a Bari, come risultava fino a due giorni fa, allora sarebbe entrato in Parlamento il sindacalista Aboubakar Soumahoro. Quei 15 voti ora valgono una coincidenza quasi storica.

L’archivio racconta: il matrimonio Fratoianni-Piccolotti risale a tre anni fa, celebrato nella Sala Sisto IV di Palazzo Trinci a Foligno da Nichi Vendola. Tra gli invitati c’era un pezzo della sinistra italiana che sembrava un congresso: Fabio Mussi, Paolo Cento, Fausto Bertinotti, Gennaro Migliore e tra i vip la scrittrice Michela Murgia.

Elisabetta Piccolotti arriva in Parlamento dopo essere stata portavoce dei Giovani di Rifondazione comunista e aver fatto l’assessore e il consigliere comunale di opposizione nella sua città. «Presi l’otto per cento...», racconta lei, che di parlare della questione “moglie di..” non ha nessuna voglia. «Faccio politica da quando ero giovanissima - ha ricordato più volte - le nostre liste sono state votate... non devo certo spiegare o giustificare chi sono».