Elezioni Europee, l'onda verde della Lega travolge l'Orvietano. Solo ad Allerona e Parrano resiste il Pd

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Non solo Orvieto , l'onda verde della Lega travolge anche il comprensorio Orvietano. Alle Elezioni Europee in 10 Comuni su 12 il Carroccio è il primo partito e supera addirittura il 40% dei consensi in 5 paesi: Castel Giorgio (43,79%), Fabro (40,49%), Montecchio (44,73%), Monteleone d'Orvieto (40,5%) e Porano (41,14%). Il partito di Salvini non scende sotto il 35% in nessuno dei Comuni. Il Pd resiste sul gradino più alto del podio solo ad Allerona (33,59% contro il 32,6% della Lega) e nella piccola Parrano (37,87% contro 30,88%).Il dato dei Dem a Parrano è il migliore del comprensorio mentre il peggiore quello a Montecchio (18,67%) dove il Carroccio centra invece il risultato più ampio. A Montecchio, dove il sindaco uscente Federico Gori e unico candidato è un esponente Pd, anche il migliore risultato di Forza Italia nel comprensorio (6,78%) anche se gli azzurri nel resto dei Comuni dell'Orvietano finiscono sempre dietro Fratelli d'Italia che si impone come quarta forza e a Castel Giorgio, dove il sindaco Andrea Garbini è un iscritto del partito della Meloni, raggiunge il 9,34%. Il Movimento Cinque Stelle è dovunque sul terzo gradino del podio oscillando dal 16,76% di Ficulle all'11,76 di Porano.