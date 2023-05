Elezioni comunali, dati affluenza: a Terni alle ore 12 ha votato il 19,53%

Domenica 14 Maggio 2023, 13:10







TERNI L'affluenza dei votanti, alle ore 12, nei 129 seggi presenti nel territorio comunale di Terni, è stata del 19,53%. Nelle politiche del 2013 i votanti erano stati il 15,09%, in quelle del 2008 il 16,71%. La prossima rilevazione sull'affluenza sarà quella delle ore 19.

Per quanto attiene il rilevamento di oggi, delle ore 12, il seggio che ha fatto registrare la maggiore affluenza percentuale è quello di Battiferro, con il 33,3%. seguito dalla sezione n.30, in viale Rossini, con il 26,35% e la n.18, in piazza delle Arti, con il 26,34%. Le sezioni con minore affluenza sono la 95, in viale Battisti, con l'affluenza dell'11,94% e la 118 con il 13,65% in strada di Pentima, quest'ultima sezione è quella che ha in assoluto il minor numero di votanti 37 su 271 aventi diritto.