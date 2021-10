Martedì 5 Ottobre 2021, 06:57 - Ultimo aggiornamento: 07:01

PERUGIA La due giorni di elezioni amministrative assegna svariati verdetti. A Città di Castello sarà ballottaggio tutto nel centrosinistra tra Luca Secondi e Luciana Bassini. A Spoleto se la vedranno nel secondo turno Andrea Sisti del centrosinistra e Sergio Grifoni (Fdi e civici). Fa notizia Assisi: nel giorno di San Francesco Stefania Proietti (centrosinistra) salta l’asticella ed è rieletta al primo turno. Ad Amelia Laura Pernazza (centrodestra) stravince. Il centrodestra può consolarsi pure con Nocera, dove è eletto sindaco il leghista Virginio Caparvi, Castel Giorgio (Andrea Garbini) e in parte con Bettona: lì Valerio Bazzoffia (Fdi) supera alleati e avversari. Il centrosinistra tiene Bevagna con la contestata Annarita Falsacappa e il borgo di Parrano col duro e puro Valentino Filippetti. Ad Avigliano vince Luciano Conti, a Montecastrilli Riccardo Aquilini e a Otricoli Antonio Liberati. Dalle urne delle comunali spuntano comunque un paio di lezioni. Uno scappellotto, di quelli che quando arrivano significano “sveglia”, per i partiti di centrodestra e la constatazione, per il Pd, che un partito dotato di segretario regionale in genere funziona meglio di un partito senza. Su quest’ultimo proposito, magari, il M5S può prendere appunti.

Prima la maggioranza. La coalizione dei partiti di centrodestra esce decisamente ammaccata dalle ultime 48 ore. La morale suona più o meno così: governare impone responsabilità e litigare - un po’ per finta e un po’ per davvero - magari solo allo scopo di pesarsi, contando su una certa rendita di posizione, non funziona. Un gioco del genere rischia di essere molto pericoloso, anche se due anni prima era stato messo in cascina un tesoretto di 20 punti di vantaggio. La debacle di Città di Castello ha del clamoroso. Lì il capitano Salvini è passato spesso insieme al fidato Riccardo Marchetti per sostenere il candidato “non-di-partito” Roberto Marinelli, per contro Fratelli d’Italia ha messo in campo il vecchio leone Andrea Lignani Marchesani e così le due forze hanno finito per annullarsi a vicenda. Il ko di Assisi deve interrogare, invece, sulla capacità di selezione di candidati e dirigenti, ma non può prescindere dal peso della leadership oggettivamente forte della sindaca Proietti.

Nel centrosinistra, il segretario regionale del Pd Tommaso Bori mette la testa avanti nei due ballottaggi ed incassa la vittoria nella città di San Francesco tacitando il dissenso di una parte dei suoi da quelle parti: non poco. La sua macchia in questo giro di giostra è il caso Amelia, dove i dem non sono riusciti a ricomporre il quadro arginando le velleità di rivalsa dell’ex vicesindaco di scuola liviantoniana Piero Bernardini, magari il risultato sarebbe stato lo stesso, ma così la partita non s’è neanche giocata.

Curiosità: l’affluenza al 65 per cento in Umbria è più alta di circa 9 punti rispetto al dato nazionale, ma scende di tre gradini nel raffronto con 5 anni fa.