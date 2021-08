Sabato 14 Agosto 2021, 11:23

PERUGIA Tre candidati di centrodestra a Spoleto, due a Castello e altri due a Bettona. Così la crisi rischia di allargarsi. Non è certo se sia l’aria di rimpasto della giunta regionale, oppure l’effetto del derby Salvini-Meloni, forse è la somma di questi due ingredienti miscelati sotto la calura di Ferragosto alla fatica di stare dal lato della maggioranza, fatto sta che l’alleanza Lega-Fdi-Fi rischia di fallire l’appuntamento delle amministrative di ottobre.

A Città di Castello lo strappo è compiuto. La Lega terrà fede alle parole pronunciate nei giorni scorsi da Matteo Salvini di passaggio in Altotevere: «Un civico... magari un professionista». Tradotto: l’avvocato Roberto Marinelli, che però non avrà il sostegno di Fratelli d’Italia e neanche di Forza Italia. La rottura è arrivata al termine dell’ennesimo confronto, finito male, giovedì mattina, tra il vecchio leone Andrea Lignani Marchesani (Fdi), che si candiderà a sindaco e il deputato leghista Riccardo Marchetti. Lignani nella serata di giovedì avrebbe strappato pure l’appoggio di Forza Italia: la decisione è maturata dopo un colloquio tra Andrea Romizi, coordinatore regionale del partito, e l’azzurro di Castello Cesare Sassolini. Quindi riassumendo, almeno due candidati nel centrodestra - Lignani e Marinelli - e almeno due nel centrosinistra: il vicesindaco Luca Secondi, che registra qualche scricchiolio nel Pd ma avrebbe pronta una lista civica “dei suoi” e l’assessore Luciana Bassini.

A Spoleto il centrodestra farà di meglio: ciascuno per sé. La Lega “tiene” Paolo Imbriani, Fratelli d’Italia punta su Sergio Grifoni e Forza Italia è decisa a muovere con Beatrice Montioni con una convergenza sul cartello civico guidato da Maria Elena Bececco.

E per completare il quadro ecco anche lo scisma di Bettona, dove Forza Italia e Lega appoggiano la ricandidatura di Lamberto Marcantonini e Fratelli d’Italia propone Valerio Bazzoffia.

Fa notizia, a questo punto, Laura Pernazza (Fi) che ad Amelia andrà per il secondo mandato col centrodestra unito, l’intesa trovata ad Assisi su Marco Cosimetti e la scelta di Virginio Caparvi, segretario regionale della Lega e deputato di candidarsi a sindaco nella sua Nocera.

Mancano giusto un paio di settimane alla presentazione delle liste.