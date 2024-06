Elezioni comunali, alle 12 affluenza del 35,41%. Perugia al 35,09%, Foligno al 32,91%. Orvieto è al 38,76%, Gubbio al 35,06%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Per le elezioni comunali nei 60 Comuni umbri (39 in provincia di Perugia e 21 in provincia di Terni) che devono rinnovare sindaco e consiglio comunale l'affluenza alle 12 è del 35,41% .Si è votato di più nella provincia di Terni con il 37,7%, la provincia di Perugia si ferma al 35,08%. Sul fronte dei Comuni sopra i 15 mila abitanti a Bastia affluenza del 33,75%, Castiglione del Lago 37,27%, Foligno è al 32,91%, Gubbio al 30,06, Marsciano sale al 36,14% Perugia appena sotto la media regonale con il 35,09%, Orvieto ha il dato più alto: 38,76%. Tra le curiosità spicca l'affluenza del 46,58% a Cerreto di Spoleto. Per lecomunali in Umbria le sezioni interessate sono 550.