Elezioni comunali 2024, a Perugia accordo tra Romizi e Fora

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi (Forza Italia) e il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico) insieme verso Perugia 2024: entrambi hanno pubblicato un post nelle rispettive pagine Facebook per affermare che «abbiamo deciso di condividere una progettazione futura» (Romizi) e «vogliamo costruire un progetto che metta

insieme le migliori energie della città» (Fora). Ora il quadro nel centrodestra è più chiaro con la candidatura a sindaco di Margherita Scoccia (Fdi) che diventa sempre più forte. Nel centrosinistra scelta del candidato ancora in alto mare, restano sul tavolo il professor Paolo Belardi che ha fondato l'associazione Costituente Perugia e il consigliere comunale Pd, Marko Hromis per cui sono state raccolte 140 firme legate alle primarie.