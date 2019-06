Elezioni "calde" a Orvieto, Germani dà il "benvenuto" a Barbabella ed è polemica. Rifiuti, il centrodestra: strumentalizzate le parole di Salvini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Si infiamma la strada che a Orvieto porta al ballottaggio di domenica 9 giugno tra il sindaco uscente Giuseppe Germani e Roberta Tardani. A scaldare il dibattito delle ultime ore che separano dal voto sono le parole del primo cittadino che in una nota dà «il benvenuto a tutte le elettrici e gli elettori che nelle prima fase elettorale hanno appoggiato le liste dei candidati sindaci Tiziano Rosati e Franco Raimondo Barbabella». «Insieme - aggiunge - costruiremo un progetto politico di progresso, benessere, partecipazione e autonomia». La frase, visto l'apparentamento formale con la lista Bella Orvieto, scatena subito le interpretazioni su un possibile accordo ufficioso tra la coalizione del sindaco uscente e le liste di Barbabella. Anche perché, malgrado le dichiarazioni in conferenza stampa di Barbabella dopo il mancato apparentamento formale, sarebbero continuati sotto traccia i contatti e i colloqui per cercare un'asse in vista del ballottaggio tanto da alimentare nuove voci su assessorati messi a disposizione, in caso di vittoria, dal sindaco uscente. Tra i nomi più ricorrenti quello dell'ex vice segretario provinciale di Forza Italia, candidato nella lista Prima gli orvietani, Roberto Meffi, con un passato anche nelle fila del Pd. «Indiscrezioni infondate - dice raggiunto al telefono - sono all'oscuro di tutto e non sono nemmeno delegato a rappresentare la lista nella quale sono stato candidato».Parla e chiarisce «gli equivoci», invece, Franco Raimondo Barbabella. «Resta fermo - afferma - che Germani è evidentemente libero di dare il benvenuto, cioè di chiederne il voto, a chi ha appoggiato al primo turno le liste a me collegate. E naturalmente anche di auspicare che si possa costruire insieme “un progetto politico”. Ma resta anche fermo che a questo momento tale progetto comune non esiste, come è stato reso a tutti noto dopo la scadenza di domenica scorsa della possibilità di apparentamento e dopo la mia conferenza stampa di lunedi tenuta insieme alle liste. Io sono aperto a collaborare nell’interesse esclusivo della città, ma sono disposto a fare accordi, insieme alle liste che mi hanno appoggiato, solo su un progetto politico, lo stesso su cui abbiamo chiesto ed ottenuto un largo consenso da parte dei cittadini.»A tenere banco è poi la visita di mercoledì sera a Orvieto del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e soprattutto le sue dichiarazioni sulla questione dei rifiuti . Il leader della Lega ha parlato della necessità di superare il sistema delle discariche per puntare su termovalorizzazione e riciclo ma non ha fatto nessun accenno al fatto di fare un inceneritore in città come invece rimbalzato sui social network e cavalcato dal centrosinistra. Tanto che nelle stesse ora a Terni M5S e Comitato No Inceneritori interpretavano le parole di Salvini come riferimento proprio agli impianti della Conca per chiudere il ciclo dei rifiuti. «Noi vogliamo garantire i diritti di cittadinanza e lo sviluppo socioeconomico attraverso la partecipazione e il dibattito pubblico - dice Germani - loro privilegiano la polemica in nome di un “nuovismo” che è cinico, inappropriato e inefficace. Ieri sera per esempio hanno fatto riferimento al trattamento dei rifiuti attraverso la nostra discarica che ci rimanderebbe indietro nel tempo, sarebbe antieconomico creando dipendenze da necessità e scelte altrui e comporterebbe gravi rischi alla salute pubblica e all’ambiente». Per il centrodestra tuttavia le parole di Salvini sono state «strumentalizzate» per fare «terrorismo ambientale». Concetto ribadito da Roberta Tardani nel corso dell'ennesimo confronto - il nono - di questa lunga e nervosa campagna elettorale. «Salvini non ha mai detto che si farà un inceneritore a Orvieto - ha detto la candidata sindaco del centrodestra ribattendo a Germani - la verità è che voi siete in difficoltà e vi attaccate a queste menzogne».Da Umbria Next arriva intanto l'appello al voto proprio per Roberta Tardani. «Il recente confronto con il sindaco uscente Giuseppe Germani - dice il consigliere regionale Sergio De Vincenzi - ha messo in evidenza come una sinistra stanca, in confusione e senza più credibilità, abbia esaurito le promesse elettorali perdendo completamente la sintonia anche con la propria base politica. Abbiamo invece apprezzato la concretezza del progetto di Roberta Tardani finalizzato a ricostruire una identità orvietana fra passato, presente e futuro, mettendo al centro di tutto il circuito sociale, in primis la famiglia e il lavoro. Un progetto di città articolato e complesso nel quale le parole d’ordine sono “vitalità” e “rinascita”. Un percorso sicuramente ambizioso, ma solo con una sana ambizione e l’amore per il territorio, la città di Orvieto potrà uscire da un isolamento strutturale e prima ancora esistenziale».