Elezioni, Bocci non ci sta: «Nessun commissariamento del Pd di Orvieto, io sono elemento di garanzia»

ORVIETO - «Nella riunione del coordinamento comunale di Orvieto non c’è stato nessun commissariamento del segretario e della segreteria locale, ma la decisione di assumermi personalmente la responsabilità dell’organizzazione della lista del Pd a garanzia di tutte le componenti dell’assemblea». Al segretario regionale dei Dem, Giampiero Bocci, non sono piaciute le interpretazioni del suo intervento al coordinamento comunale di Orvieto dove, di fronte a una platea più che dimezzata per l'assenza del segretario Andrea Scopetti e della maggioranza che ha vinto l'ultimo congresso, aveva annunciato l'intenzione di occuparsi personalmente della composizione della lista con l'aiuto dei quattro segretari di circolo. Nessun commissariamento formale, come peraltro nessuno ha scritto. Ma posto che un appuntamento elettorale è di norma il risultato del lavoro di una stagione, che cosa si direbbe in una squadra di calcio che arriva in finale di Champions League e alla vigilia della partita il presidente dichiarasse che a fare la squadra sarà lui anzichè l'allenatore? Ma tant'è.«Fin dai prossimi giorni sarà mio personale impegno quello di lavorare all’unità del Pd di Orvieto ritrovando quel dialogo e quel confronto che permetterà al centrosinistra di costruire, insieme alle forze civiche, una compagine che possa confermarsi al governo della città», prosegue Bocci che smentisce gli esiti dell'ultimo sondaggio svolto da Swg trapelati a margine della riunione del coordinamento e di cui lui stesso aveva parlato senza riportare le percentuali precise. «I risultati riportati sono del tutto infondati», dice il segretario regionale. «Ad oggi, l’esito del sondaggio commissionato dal Pd regionale - aggiunge il comunicato del Pd orvietano - fotografa una situazione favorevole al centrosinistra, segnando un recupero di almeno cinque punti percentuali che permettono, così, di superare la compagine di centrodestra». Ma quello che aveva detto Bocci nel suo intervento era sembrato decisamente diverso. Ma tant'è.Dal segretario comunale Andrea Scopetti nessun commento sul voto del coordinamento comunale che con 23 presenti su 57 aventi diritto, ovvero meno della metà, ha dato il via libera alla proposta di Bocci di ricandidare il sindaco uscente Giuseppe Germani. «Apprendo che il segretario regionale ha posto l’evidenza sull’assoluta infondatezza del commissariamento del Pd locale» si limita a dire evidenziando come le dichiarazioni del segretario regionale «ristabiliscono la verità dei fatti» e «che il Pd di Orvieto e il segretario non sono stati raggiunti da nessuna azione di commissariamento». Tuttavia la questione non è affatto chiusa e nelle prossime ore sono attese le mosse del segretario e della sua maggioranza che non possono rimanere indifferenti alla decisione della segreteria regionale avvallata dal coordinamento. Negli ultimi giorni si era parlato insistentemente di possibili dimissioni da parte di Scopetti e in ogni caso il rischio di un possibile disimpegno di un pezzo di partito alle prossime amministrative è alto. Scenario che teme lo stesso Bocci che al coordinamento aveva parlato chiaro. «Il Pd non è hotel ma una casa in cui si sta a prescindere dalle scelte».