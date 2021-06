Elettrauto di 62 anni muore schiacciato dalla cabina di un mezzo pesante

TERNI Un elettrauto di 62 anni, titolare di un' officina a Maratta, è morto dopo essere rimasto schiacciato dalla cabina di un mezzo pesante Scania che stava riparando, che si è chiusa improvvisamente. Il grave incidente sul lavoro è accaduto oggi pomeriggio verso le 16,30 nel capannone della ditta dove era stato riparato il mezzo pesante per la riparazione. A lanciare l’allarme è stato l’unico operaio presente in quel momento all'interno del capannne, Inutile l'intervento di un'ambulanza, sul posto i carabinieri e gli ispettori dell'Asl per verificare la dinamica di quanto accaduto.