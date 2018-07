Eleonora Cucciarelli, perla dell'Umbria che fa impazzire l'Inghilterra

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Figlia dell’Umbria, ed in particolare di Spello, cittadina del mondo con una grande passione per il teatro ed il cinema. Lei è l’attrice e modella umbra Eleonora Cucciarelli che ha mosso i primi passi del suo percorso artistico alla tenera età di dieci anni, con la Compagnia Stabile Dell’Umbria Fontemaggiore Teatro. E la sua è una biografia che racconta molto tanto dal punto di vista umano che professionale. Poi, dopo la maturità è approdata a Roma, dove ha proseguito gli studi teatrali alla Scuola Internazionale di Teatro Circo a Vapore. Il tutto senza dimenticare mai l’altra passione, quella della formazione che l’ha fatta accadere alla Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza. Non è stato di certo facile per Eleonora barcamenarsi tra le formazioni accademiche e pratiche, ma l’amore per la letteratura e la dedizione al lavoro teatrale l’hanno tenuto lontana dalle tentazioni dei primi anni di università. A Roma ha poi iniziato a lavorare come attrice e aiuto regista, sui palchi romani del Teatro Trastevere, Teatro Studio 1, Stanze Segrete e molti altri, e su quelli Italiani durante Tournées. La carriera cinematografica di Eleonora è iniziata con il cortometraggio ‘Nando’, vincitore del premio del pubblico al Tribeca Festival di New York. cLa voglia di crescere, a livello persona e professionale, s’è sviluppata con il grande desiderio di Eleonora di trasferirsi all’estero ed aprirsi ad un mercato più internazionale. Dopo aver partecipato ad un corso estivo all’accademia di arte drammatica di New York (American Academy of Dramatic Arts), l’attrice e modella figlia dell’Umbria ha scelto la Eleonora sceglierà la patria del Teatro Europeo e Mondiale: Londra. Qui viene accettata nel rinomato Master di Recitazione in una delle drama schools migliori dell’Inghilterra (East 15 Acting School), cominciando un percorso che la metterà davanti a difficoltà culturali e artistiche, ma che le darà anche gli strumenti per avventurarsi nell’industria internazionale. Al momento Eleonora lavora in Televisione e al cinema (la si può riconoscere nella serie Tv Sun Trap su BbcOne, e come protagonista nel feature film Il Ballo delle Meduse, che sta correntemente facendo il giro dei festival) e nel mondo della pubblicità e della moda. È rappresentata in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove spera di cominciare presto un nuovo capitolo. «Adoro lavorare sul set - racconta Eleonora Cucciarelli - e con la camera, ed è sicuramente un mercato molto prolifico per me, specialmente a livello internazionale. Devo però ammettere che mi manca il teatro, dopotutto sono cresciuta sulle tavole di legno dei palchi teatrali. Così ho deciso di scrivere un mio spettacolo, progetto che sto portando avanti da sola, per il momento. Non voglio svelare troppo per ora, ma spero di poter presentare una - conclude - prima versione molto presto». Uno sguardo al futuro professionale della giovane attrice e modella umbra che spiega senza ombra di dubbio che fare esperienze personali e professionali non può prescindere dalla curiosità che porta alla scoperta di nuovi contesti, di nuove persone, di nuovi mondi. Tutti elementi che fanno la differenza e spiegano come esempi, come quello incarnato da Eleonora Cucciarelli, siano il premio migliore per i sacrifici di anni trasformati in trampolino di lancio verso mete sempre più alte.

