Elena Ferracuti del Circolo Scherma Terni premiata con il progetto Donna Sport

La valorizzazione del ruolo della donna nello sport e in particolare delle giovani promesse sportivo. La spadista del Circolo Scherma Terni, Elena Ferracuti, è stata premiata a Milano nella sesta edizione del concorso 'Donna Sport - L'atleta più brava a scuola 2021' istituito dal Gruppo Bracco.

'Donna Sport' è un progetto voluto e promosso dal Gruppo Bracco che mira alla valorizzazione del ruolo della donna nello sport e in particolare delle giovani promesse sportive, che riescono ad abbinare all'eccellenza atletica un serio impegno scolastico come quello profuso dalla spadista Elena Ferracuti. L’iniziativa, ideata e realizzata dal Gruppo Bracco – con il patrocinio di Coni e Comitato Italiano Paralimpico – ha un obiettivo: sostenere e valorizzare lo sport femminile, unendo insieme meriti scolastici e atletici.

La spadista si è laureata lo scorso mese di novembre con 110 e lode in Fisioterapia con la Tesi 'Scherma e Scoliosi, un case-report' ponendo l'attenzione sui benefici della scherma sulla salute dell'individuo. Elena aveva realizzato il suo lavoro in 10 mesi di trattamento da dicembre 2021 a settembre 2022 prendendo il caso di una giovane schermitrice. L'obiettivo della ricerca era stabilire che la scherma può essere uno sport terapeutico per la scoliosi.

La Ferracuti si è aggiudicata il terzo premio che ha un valore complessivo di 400 euro spendibile per vestiario e attrezzature sportive. L'atleta si è detta molto felice di questo riconoscimento che la rende orgogliosa dei suoi sforzi fatti durante questi anni e di essere riuscita a conciliare lo studio con gli ottimi risultati agonistici. La Ferracuti, neolaureata in Fisioterapia, partecipa a competizioni di livello mondiale con cadenza mensile ed è arrivata ad essere la numero 18 del ranking assoluto della Federazione Italiana Scherma, prima tra le atlete delle società civili.