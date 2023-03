Effetto Lazio, Francesca Peppucci (Fi) diventa europarlamentare e Marco Castellari (Lega) entra in consiglio regionale

PERUGIA Un domino al limite dell’incredibile, che parte da Roma, arriva a Perugia con tappa intermedia a Todi, e raggiunge Città di Castello. I protagonisti della storia sono due: la consigliera regionale Francesca Peppucci, trent’anni, ex leghista, da poco più di un mese in Forza Italia, catapultata al Parlamento europeo, e il leghista Marco Castellari in procinto di diventare consigliere regionale.A innescare il domino sono state le scelte del neo governatore del Lazio Francesco Rocca che ha nominato nella sua giunta due eurodeputate: Simona Baldassarre (Lega) e Luisa Regimenti (eletta con la Lega a Bruxelles nel 2019 e passata a Forza Italia nel 2021). L’approdo di Baldassare e Regimenti a Roma fa scorrere due posizioni nella lista della circoscrizione “Centro” del Carroccio per il Parlamento europeo. Avanti Maria Veronica Rossi di Ferentino (Frosinone) e la tuderte Francesca Peppucci che grazie alle 22.163 preferenze ottenute 4 anni fa andrà ad occupare un seggio all’europarlamento lasciando lo scranno di Palazzo Cesaroni. Al suo posto, entrerà in consiglio regionale un altro leghista: il trentaquattrenne Marco Castellari, di Città di Castello, scuderia Riccardo Marchetti. Per il Carroccio si tratta del secondo “scorrimento”, il primo aveva riguardato le dimissioni di Enrico Melasecche, passato da “assessore-consigliere” a “consigliere semplice” determinando l’ingresso a Palazzo Cesaroni di Manuela Puletti, ora toccherà a Castellari. Piccola curiosità: lui sarà il terzo leghista di Città di Castello a Palazzo Cesaroni insieme a Valerio Mancini e alla stessa Puletti.Per Forza Italia torna tutto com’era. Il partito azzurro aveva guadagnato un consigliere regionale ai primi di febbraio e ora lo “perde” spedendolo a Bruxelles. Curiosità nella curiosità: Francesca Peppucci aveva lasciato il Carroccio in polemica con il segretario regionale Virginio Caparvi e aveva scelto, dopo qualche settimana di riflessione nel gruppo misto, di approdare agli azzurri con tanto di ruolo di capogruppo, ora la giovane tuderte ha davanti un anno da eurodeputata, almeno fino alle elezioni del 2024.