TERNI Il cinema Politeama ha sospeso la programmazione per efffeto del Coronavirus, La direzione ha comunicat9o, anche tramite un foglio affisso all'esterno, che le proiezioni sono momentaneamente sospese dal 2 marzo a causa del rinvio dell'uscita di numerosi film dovuto all'emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in alcune regioni e che sta bloccando l'uscita dei nuovi film su tutto il territorio nazionale". Ma i gestori della sala affermano che la chiusura è solo temporanea: "La proiezione della versione restaurata de "La dolce vita", prevista per il 9 e 10 marzo, è stata conseguentemente spostata al 16 e 17 marzo. Le proiezioni riprenderanno quanto prima in funzione della regolare ripresa delle uscite cinematografiche su tutto il territorio nazionale".

Ultimo aggiornamento: 12:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA