Effetto brexit: un taxi inglese a spasso per le vie di Foligno

​FOLIGNO - Un taxi originale inglese gira da qualche giorno per le vie di Foligno e in alcune zone del comprensorio. Nessun assalto post brexit ma la nuova puntata, questa si sulla scia della brexit, di una passione ultradecennale. Perché al volante di quell’auto particolarissima con guida alla maniera della Regina c’è Nazzareno Brodoloni, storico ristoratore folignate, “gastronomade” per passione, e amante da sempre di questi particolari mezzi di trasporto. Veicoli che Brodoloni utilizza come vettura da impiego quotidiano, come si trattasse di una classica utilitaria, ma dalle dimensioni ben più ampie. «Questo è il settimo taxi inglese – racconta Brodoloni a Il Messaggero – che possiedo. Il primo amore è scoppiato proprio in Inghilterra dove ho lavorato per diverse volte. Quest’ultimo esemplare di questa mia particolarissima collezione è anche il più giovane. Ha infatti 15 anni di vita ed un motore di serie che viene prodotto in Italia. E’ una bella passione che mi permette, e lo consente anche a chi sale in auto con me, di vedere tanti luoghi in maniera del tutto diversa».

