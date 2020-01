© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Il magistrato di Mani Pulite,, sarà a palazzo Gazzoli giovedì 16 gennaio, alle 10, per parlare agli studenti di educazione alla legalità.L’evento dell’associazioneha il sostegno della Fondazione Carit e la collaborazione dell’ufficio scolastico regionale per l’Umbria, del Comune Di Terni e del Cesvol.A moderare l’incontro “Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva”, al quale prendono parte 350 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Terni, sarà il giornalista, Riccardo Cecchelin.A partire dal librodi Gherardo Colombo, su cui i ragazzi sono invitati a riflettere, si punta a favorire una partecipazione più attiva e responsabile sulle questioni della lotta alla povertà, alle disuguaglianze e all’esclusione sociale ed economica. E ad inserire le tematiche dello sviluppo sostenibile all’interno dei programmi di educazione formale.“In un momento di crisi dei valori è essenziale avvicinare le nuove generazioni al rispetto delle leggi e alla cittadinanza attiva. Questo incontro punta a rafforzare il concetto dell’importanza delle regole e delle leggi, quali base della convivenza civile della comunità, fondamentali per l’abbattimento delle disuguaglianze” dice, che guida la onlus nata in memoria di suo figlio, Claudio.Un'associazione che ha inaugurato la scuola di formazione professionale “Claudio Conti” in Uganda, sostenuto un orfanotrofio della Bielorussia e che, oltre a sostenere le persone in difficoltà della città di Terni, promuove progetti di legalità e di buona convivenza nelle scuole.