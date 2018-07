di Gianni Agostinelli

PERUGIA - Sole, selfie e amore. Non è una nuova canzone ma lo stato d'animo del turista in vacanza. Poco importa che sia vip o cittadino al di sotto di ogni sospetto, è roba che accomuna tutti. Anche se stavolta, a ben vedere, si parla di un cantante famoso. Chi? E dove? Allora, un passo alla volta e andiamo con calma. Visto, fotografato e come al solito molto gentile e disponibile, ieri pomeriggio Ed Sheeran, uno dei cantanti più famosi e applauditi nel panorama mondiale della canzone pop si è goduto un tranquillo pomeriggio con occhiali da sole e berretto nella piazzetta di Panicale.



Il perché è presto detto visto che la pop star inglese ha deciso di passare parte delle sue vacanze a Paciano dove da un paio di anni ha acquistato un casolare con annesso vigneto tra le colline che sbirciano sul Trasimeno. Un tranquillo pomeriggio di relax, verrebbe da dire, insieme agli amici e a chi invece non ha saputo resistere dal chiedere una foto ricordo. Richieste ovvie, e nemmeno poche, comprese quella delle ragazze dell'Info Point di Panicale ma mai scontata la risposta del vip di turno che, trattandosi del rosso cantante inglese, non è potuta che essere positiva. “Sempre molto gentile” dice chi ci ha parlato, e così tra un sorriso, una bevuta rinfrescante e quattro chiacchiere il pomeriggio è trascorso ancora più velocemente.

