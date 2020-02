Ultimo aggiornamento: 18:18

Un riflesso nell'economia ternana da parte della sindrome influenzale cinese coronavirus l'ha fatto vedere. Ed è inaspettatamente positivo: la produzione dello stabilimento di Narni della società cinese della GoSource, ha iniziato a lavorare a pieno ritmo, battendo tutti i record precedenti. E' che le fabbriche cinesi che producono gli elettrodi in grafite sono principalmente situate nel distretto di Wuhan, che è, insieme alla intera provincia di Hubei, la punta di diamante per la siderurgia e l'automobile, ed anche degli elettrodi, per l'intera Cina. Ma è anche la zona dove il coronavirus si è fatto più sentire. Fermi gli stabilimenti cinesi, inevitabilmente, la produzione di elettrodi è passata verso altre, a cominciare da quelle europee ed italiane. Così nell'unico stabilimento nazionale destinato alla fabbricazione di elettrodi per forni elettrici, la produzione è schizzata all'insù, avvicinandosi verso gli obiettivi che dovevano essere raggiunti già da tempo. Poi la speranza è che quel livello di produzione si consolidi anche per il prossimo futuro, anche perchè la fabbrica sta riconquistando piano piano le quote di mercato che si erano dileguate a causa della chiusura da parte dei tedeschi della Sgl Carbon; adesso le linee solo lontane dai numeri che si pensavano, quei 36.000 tonnellate annue, che era il record battuto sotto la gestione tedesca. V'era stato poi l'incidente del mese di dicembre, una perdita di fumo in atmosfera durante una fermata tecnica, a rallentare ancora produzione, incidente dal quale la società è uscita alla grande, senza provvedimenti a suo carico e con il rinnovo di una parte dei filtri che abbattono i fumi inviati verso l'altissima ciminiera. Però aveva perso molti giorni di produzione: ora la botta di fortuna per far riposizionare lo stabilimento italiano in alto nella gerarchia della GoSource Group, cosa che verrà buona per il dopo. Tra l'altro il management è completamente italiano e quindi non vi sono, almeno al momento, contatti fisici coi dirigenti che si trovano in Cina per cui non v'è nemmeno lontanamente la possibilità di contagi vari, che fanno sempre irrazionalmente paura. «Siamo sempre attenti a quanto avviene nelle fabbriche del territorio dice Francesco De Rebotti, il sindaco - E se sarà confermata, l'aumento della produzione migliorerà l'avvenire della fabbrica storica dei narnesi, che aveva bisogno di un rilancio in qualche modo. Al contrario di quanto avviene alla Alcantara, dove si registrano problemi per lo stop della produzione di auto di alta gamma, quelle che montano al loro interno il prodotto alcantara».