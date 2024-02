Ecco i vincitori del Premio San Valentino 2024 organizzato dall'Istess

Terni- Svelati i nomi dei vincitori dell’edizione 2024 del ‘Premio San Valentino’, il riconoscimento promosso dall’Istituto di Studi Teologici e Storico-Sociali di Terni in collaborazione con la Diocesi di Terni, la Caritas, la Confapi e l’impresa sociale San Martino, destinato a opere e personaggi che hanno valorizzato la figura del Santo dell’Amore e i valori di cui è portavoce. Ad assegnare i premi, insieme alle istituzioni che promuovono il premio, anche l’Accademia di San Valentino, di cui fanno parte anche tutti coloro che hanno ricevuto il riconoscimento. I nomi dei vincitori sono stati annunciati, come da tradizione, il 14 febbraio dal direttore dell’Istess Arnaldo Casali in apertura della terza edizione del Valentine Fest e verranno consegnati il 6 aprile al Cenacolo San Marco di Terni da Francesco Soddu, vescovo di Terni e presidente dell’Istess.

Per la sezione letteratura il premio è stato assegnato a Paolo Massari con il romanzo ‘Tua figlia Anita’ (Nutrimenti), per la sezione storia, premio a Juri Leoni per i suoi studi sulla Passio Sancti Valentini, per filosofia riconoscimento per Philippe Bordeyne con ‘Famiglie alla ricerca di Dio’ (Studium Edizioni), per la sezione arte Mark Kostabi con ‘Cascata d’amore’, per la sezione teatro Luisa Borini con ‘Molto dolore per nulla’, per la sezione cinema riconoscimento a Stella Falchi e Gabriele Abis per ‘Casa Abis’. E ancora premio per la musica a Francesco Salvi con ‘Comete come te’, per la comunicazione a Paola Ceccantoni con ‘Pubble’, per economia Antonio Loffredo per la cooperativa ‘La Paranza’ e per la sezione pace a Giovanni Guaita.

Il prossimo appuntamento del Valentine Fest è atteso venerdì 23 febbraio alle 18, sempre al Cenacolo San Marco, con Maps – Miei Amici Per Sempre, per un incontro con l'autrice Franca Giffoni Mosca moderato da Paola Biribanti.

