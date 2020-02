© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Da lunedì si aprono i termini per presentare le domande per leper l'anno scolastico 2019/2020.“Si tratta di un bando atteso da numerose famiglie degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado - dice l’assessore alla scuola del- in quanto i contributi erogati costituiscono un sostegno concreto per la frequenza scolastica".Gli uffici della Direzione comunale istruzione-cultura che si trovano a corso Tacito, offriranno il consueto servizio di assistenza, orientamento e raccolta delle domande, che possono essere presentate entro il 25 febbraio 2020.I beneficiari della borsa di studio sono gli studenti residenti nel comune di Terni che frequentano, nell’anno scolastico 2019/2020, le scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie, appartenenti a nuclei familiari con(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 10.632,94 euro.Per tutte le informazioni relative alle modalità e alla modulistica per la presentazione delle domande si può consultare il sito web del Comune di Terni nella sezione Abitare-Scuola-Borse di studio.