Quando ho preso in mano UmbriaLibri la programmazione consisteva in due eventi , uno che si tiene a Perugia e l'altro a Terni. La mia idea è stata quella di rendere UmbriaLibri un marchio per le iniziative culturali da programmare per tutto l'anno. Una festa culturale che si snoda per 365 giorni, magari con un po' meno di puzza sotto il naso», Angelo Mellone, tarantino, scrittore, dirigente Rai e molte altre cose è il nuovo direttore artistico di UmbriaLibri.

E, dopo gli appuntamenti tradizionali della rassegna, quelli che si tengono in autunno, ha subito rilanciato il progetto con l'appuntamento a Terni, fino a domani, mentre stanno entrando nel vivo le celebrazioni per il santo patrono, San Valentino, sotto il segno dell'amore romantico. UmbriaLibri Love, appunto.

VISIONE

«Ho lavorato intorno al concetto di amore romantico e per questo ho scelto, ad esempio, di far venire Gabriella Genisi, dalla cui penna è nata Lolita Lobosco, amatissimo personaggio della fiction in onda proprio in questi giorni. E poi Lorella Cuccarini, artista conosciutissima, capace di reinventarsi e che ci racconterà di come lei, nonostante sia così famosa, è riuscita ad avere anche una vita familiare solida, con quattro figli», spiega il direttore artistico che, aggiunge: «Il mio obiettivo è costruire una proposta che possa piacere alle persone, creare la stessa atmosfera che c'era nella precedente edizione, che è andata benissimo. Quando ho sentito dire a due ragazze "vedi quanta gente viene agli appuntamenti culturali anche a Terni, se sono ben fatti", ho capito che avevo raggiunto il mio obiettivo. E così ho lavorato anche per questo appuntamento». E quindi la scelta di portare nella Biblioteca di Terni anche due poeti come Davide Rondoni (oggi alle 19 in Bct) e Franco Arminio (domani, ore 18 in Bct) ha seguito questa visione: «Si tratta di due poeti molti bravi ma anche pieni di anima, di passioni».

OBIETTIVI

Un altro degli obiettivi di Mellone è quello di mettere in connessione San Valentino con Terni fuori dai confini regionali perch, «pochi sanno che è il santo patrono di Terni, questo legame va fatto conoscere». Per questo anche la scelta di far venire Dario Salvatori direttamente dal teatro Ariston (domani ore 17), che parlerà delle canzoni d'amore.

Ma in Bct si celebra anche l'amore per il proprio lavoro, con la presenza dell'inviata di La7, Elena Testi e dell'inviato di Rai1, Lorenzo Lo Basso (l'appuntamento è "Cuori in trincea", oggi, ore 12) e ci sono anche tante opportunità per avvicinare al mondo della cultura e dei libri anche i più piccoli.

Insomma un'UmbriaLibri Love che guarda anche a cosa succede in televisione e che punta ad allargare la platea dei lettori e a portare in biblioteca il numero maggiore di persone.

«Tra l'altro stanno andando molto bene anche le iniziative che ruotano intorno al week end di eventi». Per esempio la prima edizione del concorso "Raccontami l'amore" ha avuto un bel successo con cinquantasei opere inedite inviate di cui ne sono state selezionate cinque che concorreranno per il premio finale.

PROGETTI

Ma le idee di Mellone sono già in movimento. «Stiamo organizzando un evento che prevede la presenza di scrittori nei borghi dell'Umbria e nei paesi con meno di 15mila abitanti. Vivranno lì una settimana e lasceranno un racconto ambientato in quegli splendidi luoghi».

E a chi pensa che Terni sia una città troppo operaia per ospitare tanta cultura Mellone risponde: «Terni è una città fortemente identitaria che io amo molto. D'altra parte sono di Taranto, qui mi sento a casa».

