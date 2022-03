Ecco CiccioArciere, la mascotte dei Mondiali di Tiro con l'Arco Terni 2022: «Simbolo di inclusione e trasversalità»

TERNI Si chiama 'CiccioArciere' ed è la mascotte del 3D Archery World Championschips 2022 in programma a Terni dal 5 all'11 settembre prossimo. «Un arciere universale, nè uomo nè donna ma condensato di sport, gesto sicuro, espressione rassicurante» spiega Stefano Tombesi, consigliere nazionale della FitArco. È uno dei 'Cicci-eroi' che esce dalla collezione de Lo Zoo di Simona e creato appositamente per questa manifestazione. CiccioArciere ha dentro di sè i colori del territorio che ospita la manifestazione, i cuori rappresentano un richiamo a San Valentino, santo patrono della città, ma soprattutto 'CiccioArciere' vuole essere un testimonial visuale e replicabile di uno sport che si è adeguato ai tempi, all'ambiente, al rispetto continuo del prossimo. «Per l'appunto 'CiccioArciere' è rotondo proprio perchè è inclusivo - conclude Tombesi - ed in questo mondo contemporaneo abbiamo proprio bisogno vitale di inclusione e trasversalità».